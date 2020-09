FOTO:Četudi Armstronga izdaja spomin, ve, kaj govori

Ljubljana - »Ne vem, ali sem kdaj dirkal s Slovenci, ne vem, kje je Slovenija, zdaj pa sta Slovenca 1. in 2. v etapi Toura, neverjetno,« je v podkastu The Move, ki ga poslušajo kolesarski navdušenci po vsem svetu, dejal Lance Armstrong. Padli ameriški zvezdnik se je veselil sedmih zaporednih zmag na Touru, vendar so mu zaradi dopinga vse odvzeli. O kolesarstvu pa nekaj ve. Res je neverjetno, da sta na vrhu Primož Roglič in Tadej Pogačar, še posebej ob misli, koga izrivata s prestola.Tako kot njegove dosežke, je bilo treba tudi Armstrongovo izjavo vzeti z rezervo. Slovenci niso bili le njegovi tekmeci, Jani Brajkovič je bil tri ...