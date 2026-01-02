  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Kolesarstvo

    Četverica Slovencev v Bahrain Victorious s spremenjenimi barvami

    Matej Mohorič, Jakob Omrzel, Žak Eržen in Matevž Govekar že komaj čakajo na začetek kolesarske sezone. Kje bomo za njih prvič držali pesti?
    Po dokaj slabi sezoni so v bahrajnski ekipi, ki je tesno povezana s Slovenijo, zelo motivirani. FOTO: Team Bahrain Victorious
    Galerija
    Po dokaj slabi sezoni so v bahrajnski ekipi, ki je tesno povezana s Slovenijo, zelo motivirani. FOTO: Team Bahrain Victorious
    Matic Rupnik
    2. 1. 2026 | 16:21
    2. 1. 2026 | 16:57
    3:13
    A+A-

    Kolesarska ekipa Bahrain Victorious, katere direktor je Slovenec Milan Eržen, je predstavila novo opravo za sezono 2026. Presenetili so z močno spremenjeno podobo, namesto belih dresov bodo odslej ti temno modri. Ostaja tudi sinje modra čelada, po kateri bomo v glavnini lahko prepoznali Mateja Mohoriča, Matevža Govekarja, Žaka Eržena in Jakoba Omrzela. 

    image_alt
    Adrie Mobil ni več, v Novem mestu nov kolesarski klub

    Spremenjena barvna kolekcija pa ni edina novost, saj bo ekipa vozila na novih kolesih italijanskega proizvajalca Bianchi. Prva dirka svetovne serije bo na sporedu že kmalu, dvajsetega januarja se začenja dirka po Avstraliji, kjer se bo prvič letos preizkusil tudi mladi 20-letni Žak Eržen. Dolenjec bo verjetno glavni šprinter svojega moštva, zato si lahko že kmalu obetamo lepih in odmevnih rezultatov.

    Nova oprava kolesarjev Bahrain Victorious za prihajajočo sezono. FOTO: Team Bahrain Victorious
    Nova oprava kolesarjev Bahrain Victorious za prihajajočo sezono. FOTO: Team Bahrain Victorious

    V deželi tam spodaj bo na težjih etapah pomagal Edoardu Zambaniniju in Santiagu Buitragu, na štartu pa bo tudi Gal Glivar (Alpecin-Premier Tech). Zmago bo na šestdnevni dirki med Adelajdo in Stirlingom branil Ekvadorec Jhonatan Narvaez, sicer ekipni kolega Tadeja Pogačarja in Domna Novaka pri Emiratih. 

    Matevž Govekar je lani imel veliko smole, tudi na italijanskem Giru se mu po spletu nesrečnih okoliščin kar dvakrat ni uspelo boriti za visok rezultat v hitrih zaključkih. FOTO: TBV
    Matevž Govekar je lani imel veliko smole, tudi na italijanskem Giru se mu po spletu nesrečnih okoliščin kar dvakrat ni uspelo boriti za visok rezultat v hitrih zaključkih. FOTO: TBV
    ">

    Le štiri dni za Erženom bo prvo dirko odpeljal 25-letni šprinter iz Godoviča Matevž Govekar. Sezono bo odprl na enodnevni dirki GP Castellón v Španiji, kjer je bil lani le nekaj sekund oddaljen od dominantne zmage. Pred glavnino, kjer je bil daleč najhitrejši so namreč v cilj prišli ubežniki.

    27. januarja bo prvič letos dirkal 19-letni Jakob Omrzel, ki bo na etapni preizkušnji po Aluli v Savdski Arabiji prvič tekmoval med elitno konkurenco kot predstavnik ekipe svetovne serije. Lani je, kot posojeni kolesar razvojnega moštva, že nastopil na dirkah po Sloveniji in Hrvaški, že na prvi večdnevni dirki pa bo napadal visok skupni rezultat. 

    Matevž Govekar je lani imel veliko smole, tudi na italijanskem Giru se mu po spletu nesrečnih okoliščin kar dvakrat ni uspelo boriti za visok rezultat v hitrih zaključkih. FOTO: TBV
    Matevž Govekar je lani imel veliko smole, tudi na italijanskem Giru se mu po spletu nesrečnih okoliščin kar dvakrat ni uspelo boriti za visok rezultat v hitrih zaključkih. FOTO: TBV

    Najdlje bomo čakali na Mateja Mohoriča, ki naj bi prvič letos nastopil šele na klasiki po Almerji 15. februarja. Le dan pozneje ga čaka še klasika Jaén, ki karavano pelje po atraktivnih makadamskih odsekih. V ekipi ostaja veliko slovenskega osebja, med katerimi izstopajo športni direktorji Gorazd Štangelj, Borut Božič in Robi Jenko. Nedvomno imajo v moštvu nekaj dobrih kolesarjev, ki jim privoščimo uspešno leto 2026. 

    Na zahtevnih gorskih etapah bodo sicer kapetanski trak nosila Lenny Martinez in Antonio Tiberi, ki ju čaka nastop na dirki po Franciji. Tam jima bo pomagal tudi Matej Mohorič, Matevž Govekar pa bi bil lahko celo edini Slovenec na dirki po Italiji. 

    Sorodni članki

    Premium
    Nedelo
    Dan Bigham

    Roglič in Evenepoel sta izjemna, a vedno je prostor za izboljšave

    Dan Bigham pri ekipi Red Bull Bora Hansgrohe skrbi za to, da imajo »rdeči biki« najhitrejhšo opremo v boju s Tadejem Pogačarjem in drugimi tekmeci.
    Miha Hočevar 2. 1. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Intervju

    Čeferin: Na tak način ne moremo razviti vrhunskega športa

    V delu obsežnega intervjuja za Sobotno prilogo Dela je predsednik Uefe Aleksander Čeferin odprl tudi področje vlaganja v šport in povezanih davčnih izzivov.
    Jernej Suhadolnik 2. 1. 2026 | 06:30
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Novo mesto

    Adrie Mobil ni več, v Novem mestu nov kolesarski klub

    Po odhodu Adrie Mobil bo novomeški kolesarski klub vendarle ostal na kolesarski sceni. Resda pod novim imenom, a duša ostaja.
    Matic Rupnik 1. 1. 2026 | 16:30
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Kolesarstvo
    Šampion šampionov

    Pogačar med Federerjem in Đokovićem, na seznamu pogreša Ronalda

    Slovenski as v pogovoru za L'Équipe o šampionih šampionov, statusu kolesarstva in zgodovinski zmagi na La Planche des Belles Filles.
    Miha Hočevar 30. 12. 2025 | 13:26
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Požar

    V požaru v lokalu v Švici umrlo 40 oseb, 115 poškodovanih

    Zagorel naj bi lesen strop. Nekatere priče so navajale, da je bilo iz lokala mogoče le po ozkih stopnicah. Številni poškodovani so huje opečeni.
    1. 1. 2026 | 07:46
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Prevc poletel do nove zmage, diskvalifikacija in rdeči karton za Zajca

    Slovenski skakalni šampion je bil najboljši tudi na tekmi za svetovni pokal v Garmisch-Partenkirchnu. Do točk tudi Anže Lanišek.
    Miha Šimnovec 1. 1. 2026 | 13:56
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Kolumna

    Twingo bo razgalil energetsko krizo Slovenije

    Predvsem prebivalcem urbanih središč prihod električnih malčkov prinaša svojevrstno dilemo.
    Karel Lipnik 2. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Tragedija

    Požar v Crans Montani naj bi zanetile iskre s steklenic šampanjca

    V švicarskem smučarskem središču Crans-Montana umrlo več kot 40 ljudi, na prizorišče prispel tudi italijanski zunanji minister Antonio Tajani.
    2. 1. 2026 | 08:07
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Fizioterapija: ključ do hitrejšega okrevanja in izboljšanja gibljivosti

    Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
    Promo Delo 23. 12. 2025 | 09:14
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

    Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

    Najmanjše prizorišče, kjer se vsako leto zbere največ navijačev

    Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 08:03
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    Vredno branja

    Moč žensk na snegu: Generali in smučarski spektakel v Kranjski Gori

    Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 08:50
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju

    Gradnja bi se lahko začela že leta 2026

    Dejan Bostjančič-Zwitter, Alpacem Cement: Pričakujemo okoljevarstveno in gradbeno dovoljenje, ki bosta temelja za zagon 30-milijonske investicije v posodobitev.
    Milka Bizovičar 24. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradnja v UKC Maribor

    Za onkološke bolnike petkrat več postelj

    Stavba oddelka za onkologijo v UKC Maribor je zdaj višja za štiri nadstropja, zgradili bodo še novo sedemnadstropno stavbo.
    Milka Bizovičar 22. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Strategija steklenih sten

    Odprta vrata zunanjim obiskovalcem podjetju le koristijo

    Sprejemanje obiskov je strateško orodje za krepitev blagovne znamke, privabljanje talentov in gradnjo zaupanja.
    Milka Bizovičar 20. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Družbena odgovornost

    Podjetja z donacijami podpirajo lokalno okolje

    Investicije v projekte, ki pripomorejo k trajnostnemu razvoju in izboljšanju kakovosti življenja.
    Milka Bizovičar 18. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Matej MohoričMatevž GovekarBahrain VictoriousMilan ErženJakob OmrzelŽak Eržen

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Nogomet
    Prva liga

    Vrnitev Matevža Vidovška, Olimpija po nakupih

    V spomladanskem prvenstvu slovenske nogometne lige naj bi se končno vrnil prvi vratar zelenih zmajev Matevž Vidovšek. Odhaja Gal Lubej Fink
    2. 1. 2026 | 16:31
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Bahrajn

    Četverica Slovencev v Bahrain Victorious s spremenjenimi barvami

    Matej Mohorič, Jakob Omrzel, Žak Eržen in Matevž Govekar že komaj čakajo na začetek kolesarske sezone. Kje bomo za njih prvič držali pesti?
    Matic Rupnik 2. 1. 2026 | 16:21
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Krize

    Čas večnih vojn: krize v žarišču

    Krize in vojne v letu 2026: Od Gaze do Sudana, od Ukrajine do Jemna, od Venezuele do Tajvana
    Boštjan Videmšek 2. 1. 2026 | 16:13
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Zadolževanje

    Slovenija se namerava znova zadolžiti med prvimi

    Lani takoj po novem letu je na mednarodnih kapitalskih trgih izdala 30-letno obveznico v višini milijarde evrov in kuponsko obrestno mero 3,5 odstotka.
    2. 1. 2026 | 16:08
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Slovenci tlakujemo pot tistim, ki so nas v preteklosti že napadli

    Kako lahko komu pade na pamet, da predlaga spremembo zakonodaje, po kateri bi Pokrajinska in študijska knjižnica v Murski Soboti poslovala zgolj v madžarščini?
    2. 1. 2026 | 16:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Krize

    Čas večnih vojn: krize v žarišču

    Krize in vojne v letu 2026: Od Gaze do Sudana, od Ukrajine do Jemna, od Venezuele do Tajvana
    Boštjan Videmšek 2. 1. 2026 | 16:13
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Zadolževanje

    Slovenija se namerava znova zadolžiti med prvimi

    Lani takoj po novem letu je na mednarodnih kapitalskih trgih izdala 30-letno obveznico v višini milijarde evrov in kuponsko obrestno mero 3,5 odstotka.
    2. 1. 2026 | 16:08
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Slovenci tlakujemo pot tistim, ki so nas v preteklosti že napadli

    Kako lahko komu pade na pamet, da predlaga spremembo zakonodaje, po kateri bi Pokrajinska in študijska knjižnica v Murski Soboti poslovala zgolj v madžarščini?
    2. 1. 2026 | 16:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

    Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

    Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
    Promo Delo 29. 12. 2025 | 09:15
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    LIKE 2026: Postanite del ekskluzivne mednarodne zgodbe

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

    Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 10:36
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Nove tehnologije plačevanja: kako varne so v resnici (video)

    Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
    Promo Delo 24. 12. 2025 | 09:57
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo