Četverica Slovencev v Bahrain Victorious s spremenjenimi barvami

Matej Mohorič, Jakob Omrzel, Žak Eržen in Matevž Govekar že komaj čakajo na začetek kolesarske sezone. Kje bomo za njih prvič držali pesti?

Po dokaj slabi sezoni so v bahrajnski ekipi, ki je tesno povezana s Slovenijo, zelo motivirani. FOTO: Team Bahrain Victorious

Kolesarska ekipa Bahrain Victorious, katere direktor je Slovenec Milan Eržen, je predstavila novo opravo za sezono 2026. Presenetili so z močno spremenjeno podobo, namesto belih dresov bodo odslej ti temno modri. Ostaja tudi sinje modra čelada, po kateri bomo v glavnini lahko prepoznali Mateja Mohoriča, Matevža Govekarja, Žaka Eržena in Jakoba Omrzela. Spremenjena barvna kolekcija pa ni edina novost, saj bo ekipa vozila na novih kolesih italijanskega proizvajalca Bianchi. Prva dirka svetovne serije bo na sporedu že kmalu, dvajsetega januarja se začenja dirka po Avstraliji, kjer se bo prvič letos preizkusil tudi mladi 20-letni Žak Eržen. Dolenjec bo verjetno glavni šprinter svojega moštva, zato si lahko že kmalu obetamo lepih in odmevnih rezultatov. Nova oprava kolesarjev Bahrain Victorious za prihajajočo sezono. FOTO: Team Bahrain Victorious V deželi tam spodaj bo na težjih etapah pomagal Edoardu Zambaniniju in Santiagu Buitragu, na štartu pa bo tudi Gal Glivar (Alpecin-Premier Tech). Zmago bo na šestdnevni dirki med Adelajdo in Stirlingom branil Ekvadorec Jhonatan Narvaez, sicer ekipni kolega Tadeja Pogačarja in Domna Novaka pri Emiratih. Matevž Govekar je lani imel veliko smole, tudi na italijanskem Giru se mu po spletu nesrečnih okoliščin kar dvakrat ni uspelo boriti za visok rezultat v hitrih zaključkih. FOTO: TBV

Le štiri dni za Erženom bo prvo dirko odpeljal 25-letni šprinter iz Godoviča Matevž Govekar. Sezono bo odprl na enodnevni dirki GP Castellón v Španiji, kjer je bil lani le nekaj sekund oddaljen od dominantne zmage. Pred glavnino, kjer je bil daleč najhitrejši so namreč v cilj prišli ubežniki.

27. januarja bo prvič letos dirkal 19-letni Jakob Omrzel, ki bo na etapni preizkušnji po Aluli v Savdski Arabiji prvič tekmoval med elitno konkurenco kot predstavnik ekipe svetovne serije. Lani je, kot posojeni kolesar razvojnega moštva, že nastopil na dirkah po Sloveniji in Hrvaški, že na prvi večdnevni dirki pa bo napadal visok skupni rezultat.

Najdlje bomo čakali na Mateja Mohoriča, ki naj bi prvič letos nastopil šele na klasiki po Almerji 15. februarja. Le dan pozneje ga čaka še klasika Jaén, ki karavano pelje po atraktivnih makadamskih odsekih. V ekipi ostaja veliko slovenskega osebja, med katerimi izstopajo športni direktorji Gorazd Štangelj, Borut Božič in Robi Jenko. Nedvomno imajo v moštvu nekaj dobrih kolesarjev, ki jim privoščimo uspešno leto 2026.

Na zahtevnih gorskih etapah bodo sicer kapetanski trak nosila Lenny Martinez in Antonio Tiberi, ki ju čaka nastop na dirki po Franciji. Tam jima bo pomagal tudi Matej Mohorič, Matevž Govekar pa bi bil lahko celo edini Slovenec na dirki po Italiji.