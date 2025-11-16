Bil je na vrhu sveta, pri 40 letih štirikratni prvak Toura išče ekipo

Za izraelsko ekipo v kolesarstvu ni več prostora, lastnik moštva Israel Premier Tech Sylvan Adams je pomahal z belo zastavo in se umaknil iz ekipe, ki bo dobila novo ime. Profile na družbenih omrežjih so že zaprli, prav tako spletno stran, glede na govorice pa bo ekipa v prihodnje nosila ime Factor Premier Tech (ali obratno) in bila registrirana v Kanadi.

Ob tem so se zahvalili tudi kolesarjem in osebju, ki se od moštva poslavlja. Med njimi je tudi 40-letni Chris Froome, zelo donosna pogodba z Izraelci se mu je ob koncu sezone iztekla, nove pa štirikratni zmagovalec dirke po Franciji ni podpisal. Smo že v drugi polovici novembra, mesto za prihodnjo sezono bo Froome težko našel, moštva imajo zasedbe v veliki večini že popolnjene.

Vse bolj se zdi, da se Froome pripravlja na upokojitev, na to je namigoval tudi med letom, a svoje odločitve še ni objavil. Nazadnje je dirkal na Poljskem in osvojil 68. mesto, preden je med treningom v okolici Monaka doživel hudo nesrečo in utrpel več zlomljenih reber, sesedeno pljučno krilo in zlomljeno hrbtenično vretence.

V karieri je Britanec nanizal 46 zmag, nazadnje je na najvišji stopnički stal 27. maja 2018, ko se je razveselil skupne zmage na dirki po Italiji. Sledila je dirka po Dofineji in grozljiv padec s kolesom za kronometer, po katerem je bil v življenjski nevarnosti, njegova kariera pa se nikoli več ni postavila na noge.