    Kolesarstvo

    Bil je na vrhu sveta, pri 40 letih štirikratni prvak Toura išče ekipo

    Kolesarska ekipa Israel Premier Tech je zaprla profil na družbenih omrežjih in spletno stran, pripravlja se temeljita prenova. V njem ni več Chrisa Frooma.
    Chris Froome je še korak bližje koncu kariere. FOTO: AP
    Chris Froome je še korak bližje koncu kariere. FOTO: AP
    N. Gr.
    16. 11. 2025 | 07:30
    16. 11. 2025 | 07:57
    Za izraelsko ekipo v kolesarstvu ni več prostora, lastnik moštva Israel Premier Tech Sylvan Adams je pomahal z belo zastavo in se umaknil iz ekipe, ki bo dobila novo ime. Profile na družbenih omrežjih so že zaprli, prav tako spletno stran, glede na govorice pa bo ekipa v prihodnje nosila ime Factor Premier Tech (ali obratno) in bila registrirana v Kanadi.

    Ob tem so se zahvalili tudi kolesarjem in osebju, ki se od moštva poslavlja. Med njimi je tudi 40-letni Chris Froome, zelo donosna pogodba z Izraelci se mu je ob koncu sezone iztekla, nove pa štirikratni zmagovalec dirke po Franciji ni podpisal. Smo že v drugi polovici novembra, mesto za prihodnjo sezono bo Froome težko našel, moštva imajo zasedbe v veliki večini že popolnjene.

    Vse bolj se zdi, da se Froome pripravlja na upokojitev, na to je namigoval tudi med letom, a svoje odločitve še ni objavil. Nazadnje je dirkal na Poljskem in osvojil 68. mesto, preden je med treningom v okolici Monaka doživel hudo nesrečo in utrpel več zlomljenih reber, sesedeno pljučno krilo in zlomljeno hrbtenično vretence. 

    V karieri je Britanec nanizal 46 zmag, nazadnje je na najvišji stopnički stal 27. maja 2018, ko se je razveselil skupne zmage na dirki po Italiji. Sledila je dirka po Dofineji in grozljiv padec s kolesom za kronometer, po katerem je bil v življenjski nevarnosti, njegova kariera pa se nikoli več ni postavila na noge.

    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Varnost

    Policija napadalca z Bavarca dobro pozna že dolgo, pa ne ukrepa

    To trdi Ljubljančan, ki ga je storilec včerajšnjega napada na Bavarskem dvoru pred natanko mesecem dni večkrat zabodel.
    Novica Mihajlović 14. 11. 2025 | 10:30
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Dovolj je! Otroci rojevajo otroke, otroški dodatek pa za pijačo in orožje

    Socialne pomoči ne sme prejemati delovno sposobna oseba, ki zavrača vse zaposlitve, živi v socialnem stanovanju, prejema preživnino, dodatke in olajšave.
    15. 11. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Sam Baldwin

    Anglež, ki se je preselil k nam: S Slovenijo imam ljubezensko razmerje

    Anglež Sam Baldwin je okusil življenje v sedmih državah, a nobena ga ni navdušila tako kot Slovenija. O tem piše v knjigi Polhi in kačja slina.
    Urša Izgoršek 15. 11. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vse več spletnih groženj

    Eksponentna rast spletnih napadov: napadalci prek vaših kamer opazujejo vaš dom

    Kibernetske grožnje največje poslovno tveganje, oškodovanja lahko znašajo tudi več sto tisoč evrov.
    Nejc Gole 15. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
