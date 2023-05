Covid-19 kroji kolesarsko dogajanje pred Girom

Z dirko po Italiji se bo v soboto začela sezona tritedenskih kolesarskih preizkušenj. Pred njo so številni kolesarji odpadli zaradi covida-19. Najbolj je bolezen, ki jo povzroča še vedno prisotni novi koronavirus, oklestila prav ekipo Jumbo-Visme, za katero nastopata edina Slovenca na dirki Primož Roglič in Jan Tratnik.

Ekipa Jumbo-Visma, za katero bo med 6. in 28. majem zmago v skupnem seštevku Gira lovil Roglič, pri tem pa mu bo pomagal Tratnik, je pred sobotnim kronometrom ostala brez obolelih, Norvežana Tobiasa Fossa in Nizozemca Roberta Gesinka. Nizozemsko moštvo je oba v torek zvečer nadomestilo z Avstralcem Rohanom Dennisom in Nizozemcem Josom van Emdnom.

Do sprememb je tik pred začetkom prišlo tudi v ekipi Bahrain-Victoriousa. Švicar Gino Mäder je bil letos v dobri formi, zaradi covida-19 pa bo tudi on izpustil rožnato pentljo, je danes moštvo sporočilo na družbenih omrežjih. Zamenjal ga bo Japonec Jukija Araširo. Mäder, Foss in Gesink so nastopili na nedavno končani dirki po Romandiji in po okužbi z novim koronavirusom ostali brez prve tritedenske preizkušnje. Francoz Romain Bardet (Team DSM) sicer ni načrtoval nastopa na Giru, a je tudi eden od tistih, ki so iz Švice prišli s covidom-19, je nedavno potrdil na instagramu.

Številni ostali, ki bodo nastopili na prvi tritedenski dirki in so bili del švicarske enotedenske preizkušnje, zdaj upajo, da ne bodo ostali brez italijanske pentlje. Med njimi sta tudi Italijan Damiano Caruso (Bahrain-Victorious) in Francoz Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), ki sta bila v dobri formi in dirko po Romandiji končala na tretjem oziroma petem mestu.

Že dlje časa je jasno, da na Giru ne bo Italijana Giulia Cicconeja (Trek-Segafredo). Zbolel je na dirki Liege-Bastogne-Liege konec aprila in na družbenih omrežjih potrdil, da ni pripravljen za nastop na domači pentlji. V Liegeu se je okužil tudi Francoz Warren Barguil (Arkea Samsic), ki pa bo nastopil na Giru. Ta se bo začel z vožnjo na čas med Fossacesio in Ortono (19,6 km).