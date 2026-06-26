Čudežni fant nazaj na cesti, jasno je, s kom se bo boril Pogačar

Francoski kolesarski up Paul Seixas nadaljuje tekmo s časom pred svojim debijem na dirki po Franciji. Devetnajstletnik, ki je grdo padel na dirki Tour Auvergne-Rhône-Alpes, se je po obdobju treningov na valjih vrnil na cesto in v Alpah opravil ogled nekaterih ključnih vzponov letošnjega Toura.

Po poročanju lokalnega časnika Le Dauphiné so Seixasa, še vedno z obvezami na obeh rokah, opazili med treningom na slovitem preladu Col du Galibier. Z njim so trenirali moštveni kolegi Nicolas Prodhomme, Aurélien Paret-Peintre, Gregor Mühlberger in Matthew Riccitello, pridružil se jim je tudi Romain Bardet, ki bo v prihodnje pri Decathlonu prevzel vlogo športnega direktorja.

Seixas je po padcu utrpel hude odrgnine po podlakteh in boku, sam pa je slikovito dejal, da je »drsel kot sanka« in se dobesedno obrusil ob asfalt. V torek je opravil magnetno resonanco, ki je izključila resnejše posledice padca, nato pa je znova stopnjeval intenzivnost treningov.

FOTO: Maarten Straetemans/AFP

V nedeljo ne bo nastopil na državnem prvenstvu, temveč bo odpotoval neposredno v Barcelono, kjer se bo 4. julija začel Tour de France. Pri Decathlonu so napovedali, da bo ekipa v zaključnem pripravljalnem bloku opravila ogled treh alpskih etap, med drugim tudi ciljnih vzponov na Orcières-Merlette in vzpon na Alpe d'Huez z obeh strani.

Decathlon je moral medtem prestaviti razglasitev osmerice za Tour. Po poročanju L’Équipa je ena od neznank stanje Daana Hooleja, ki bi bil ključni mož za ekipni kronometer, a je zaradi poškodbe odpovedal nastop na nizozemskem prvenstvu v vožnji na čas.

Jedro ekipe naj bi ob Seixasu sestavljali Prodhomme, Paret-Peintre, Riccitello in Mühlberger, ki si je mesto v moštvu priboril z dobrim delom za Felixa Galla na Giru. V igri sta tudi odlična kronometrista Stefan Bissegger in Hoole, odprto pa ostaja vprašanje, ali bo priložnost dobil še sprinter Olav Kooij. Nizozemec je prav zaradi kapetanske vloge zamenjal sredino in prišel k Decathlonu, a ni računal na bliskoviti vzpon Seixasa med kolesarske zvezde.