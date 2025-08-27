Da bi premagal Vingegaarda, je izključil tudi glavo

Francoski kolesar David Gaudu se je na Vuelti po mizerni sezoni vrnil »med žive«, z zmago v tretji etapi je izpolnil osnovni cilj na dirki, v četrti je šel še korak dlje. Po času je bil poravnan z Jonasom Vinegegaardom, zato je potreboval boljši seštevek etapnih uvrstitev, da bi Danca izrinil s prvega mesta in oblekel še rdečo majico vodilnega.

FOTO: Manon Cruz/Reuters

Jonas se kaj prida za to ni zmenil, Gaudu pa je šel na nož in se pognal v boj z najboljšimi šprinterji. Tako je etapo končal na 25. mestu, Vingegaard je bil 42., razlika pa je bila dovolj velika, da je Gaudu oblekel majico vodilnega na dirki po Španiji: »To je bilo prvič in zadnjič, da ste me videli v šprintu, boj za položaje ni zame, to je preveč nevarno … A danes sem se zbudil z mislijo na to, da oblečem rdečo majico, v zaključku sem se počutil dobro, zato sem le še izključil glavo in se prepustil telesu.«

Dosežek je bil za Gauduja še toliko bolj dragocen, ker je majico oblekel v francoskem mestu Voiron, kjer se je končala 4. etapa. Letošnji Tour je Gaudu izpustil, moštvo je ocenilo, da ni dovolj pripravljen za dirko vseh dirk.