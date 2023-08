Dan odločitve na »progi, ki jo je nekdo zasnoval pijan«

Za kolesarji v Glasgowu je že prvi dan končnih odločitev. Monika Hrastnik po padcu in poškodbi višje od 11. mesta ni mogla, na koncu je bila zadovoljna, da Glasgow zapušča cela, le z odrgninami in udarci, brez zlomljenih kosti.

Nato je sledila dirka mladink, kjer je imela Neža Zupančič veliko smole s kolesom in dirke ni končala, na moški dirki mladincev pa je bila Slovenija zelo konkurenčna. Reprezentanca je dirkala dobro, borbeno, žal pa so po padcih ostali brez dveh članov peterice.

Ključno je bilo, da so zamudili odločilni pobeg skupinice, po katerem jim je preostal le še celodnevni lov. Žal ni bilo dovolj pomoči in volje drugih reprezentanc, naslov prvaka je šel Albertu Philipsenu na Dansko, slovensko čast pa je rešil Žak Eržen z 9. mestom.

Za najboljše okrog 80 dolgih šprintov

Mladinska dirka je bila dober pokazatelj tudi za člane, kaj si danes lahko obetajo v Glasgowu. Dirka se bo začela ob 10:30, čaka pa nas maratonska kriterijska preizkušnja. Član francoske reprezentance Valentin Madouas ocenjuje, da najboljše čaka kar 80 šprintov, dolgih od 10 do 15 sekund, če bodo želeli ostati v ospredju.

»Ne vem, kaj se je dogajalo, da so prišli do takšne proge. Izgleda, da je bil nekdo pijan in preveč navdušen, ko si jo je zamislil. A vendar mi je všeč, ustreza mojim karakteristikam, kolesarji za klasike bodo tu blesteli,« je bil razdvojen Francoz Benoit Cosnefroy.

Na krogih izgubiš občutek za prostor

Nekoliko manj je bil zadovoljen Matteo Trentin, ki je bil v ospredju na podobni trasi že na EP 2018: »Nisem si mislil, da je to mogoče, a vendarle so prireditelji naredili traso še bolj tehnično zahtevno, kot je bila leta 2018.« Julian Alaphilippe je dejal, da je po dveh krogih na trasi povsem izgubil občutek za prostor, bil je dezorientiran, z gledalci pa bo ta občutek še toliko hujši.

Profil današnje moške cestne dirke članov.

Takšna dirka nas torej danes čaka v Glasgowu - če bo deževalo, si lahko obetamo festival padcev, veliko tehničnih težav, ki so za kolesarja na krogih lahko že usodne, saj so avti zelo daleč, predvsem pa ogromno napadov in šprintov v ovinke. To bo klasična dirka na izpadanje, v kateri skoraj gotovo ne bomo spremljali skupine 20 in več kolesarjev, ki bi se v šprintu pomerili za zmago.