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Kolesarstvo

Skrajšana žagasta etapa, kot nalašč za preobrat v skupnem seštevku

Nekako tako dirkanje pričakujejo vse ekipe na letošnjem Touru.
Deveta etapa je posuta s klanci. FOTO: Gonzalo Fuentes Reuters
Galerija
Deveta etapa je posuta s klanci. FOTO: Gonzalo Fuentes Reuters
Miroslav Cvjetičanin
12. 7. 2026 | 08:54
12. 7. 2026 | 09:51
1:55
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Na zadnjih dveh etapah smo videli klasične sprinterske obračune cele glavnine. Danes so na vrsti spet klanci, ki bodo najbolj prav prišli ubežnikom in kolesarjem, ki še upajo na dobro uvrstitev v skupnem seštevku francoske pentlje.

Hribovita deveta etapa je zadnja pred prvim dnevom počitka, zato lahko pričakujemo, da danes ne bo varčevanja z močmi.

Čeprav na trasi ne bo moč najti visokih gorskih prelazov, kolesarje kljub temu čaka izjemno naporen dan, na 185 kilometrih od Malemorta do Ussela, bodo premagali kar 3500 višinskih metrov.

A ti ne bodo posledica daljših klancev, temveč se bodo nabrali na razgibani trasi, podobni žagi, na kateri bo zelo malo metrov dejanske ravnine. 

Zadnja resnejša ovira dneva bo po spustu v Meynac vzpon na Cote des Gardes, dolg 2,2 kilometra s povprečnim naklonom 4,8 odstotka, od koder bo do cilja ostalo še 14 kilometrov. Pričakovat gre nov obračun ubežnikov. 

Težka, žagasta etapa, ki lahko premeša skupni seštevek kolesarjev, ki se borijo za drugo mesto na letošnjem Touru.

Profil 9. etape 113. Toura. FOTO: Infografika Delo
Profil 9. etape 113. Toura. FOTO: Infografika Delo

Organizatorji kolesarske dirke po Franciji so po spektakularnem zaključku etape v Bergeracu, kjer je zmagal Tim Merlier, sporočili, da bo nedeljska, deveta etapa zaradi »izjemno močnega vročinskega vala« v osrednji regiji Corrèze skrajšana za 30 kilometrov.

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Vročina je terjala svoj davek, organizatorji spremenili traso Toura

S spremljanjem v živo začnemo ob 15. uri

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

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