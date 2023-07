Dan za zgodovinsko 35. zmago Marka Cavendisha

Ravninska 7. etapa od Mont-De-Marsana do Bordeauxa je dolga 170 kilometrov. Kar 13 let je že minilo, odkar je Bordeaux nazadnje gostil cilj ali start etape na Touru.

Od leta 1947 do 2010 pa je Tour v tem mestu gostoval 57. Nazadnje je zmagal Mark Cavendish, ki je takrat ugnal Jeana Deana in Alessandra Petacchija. Zato se sprašujemo, ali je mogoče danes tisti dan, ko Mark končno lahko prehiti velikega, največjega Eddyja Merckxa in doseže zmago več na Touru, torej svojo 35.

Seveda je prav Eddy tisti kolesar, ki je največkrat slavil v mestu Bordeaux, štirikrat med leti 1970 in 1974. Današnja trasa je izpolnitev sprinterskih sanj. Edini klanček je Cote de Beguey (1,2 kilometra, 4,4 %, 4. kat.), ki kolesarje čaka 50 kilometrov pred ciljem.

Težko delo čaka Cavendisha, v prvih dveh sprinterskih etapah je bil peti in šesti, obakrat je slavil Jasper Philipsen. Postavlja se vprašanje, kdo od sprinterjev je ohranil več moči na zadnjih dveh gorskih etapah. Na včerajšnji etapi so skoraj vsi sprinterji, ki so favoriti za današnjo zmago, za Pogačarjem zaostali za več kot pol ure.

Današnji favoriti za zmago na 7. etapi so: Jasper Philipsen (Alpecin Deceuninck), Caleb Ewan (Lotto Dsty), Fabio Jakobsen (Soudal Quic Step), Wout van Aert (Jumbo Visma), Dylan Groenewegen (Jayco Alula), Mark Cavendish (Astana Qazaqstan Team), Phil Bauhaus (Bahrain Victorious), Mads Pedersen (Lidl Trek), Biniam Girmay (Intermarche Circus Wanty), Alexander Kristoff (Uno X), Jordi Meeus (Bora Hansgrohe).

Včerajšnjo etapo si je v živo ogledal tudi francoski predsednik Emmanuel Macron. FOTO: Anne-christine Poujoulat Afp

Šprinterski obračun lahko pokvari samo skupinica ubežnikov, ki bo dovolj hitra, da jih ne ujamejo šprinterske ekipe lačne etapnih zmag. Danes spet zelo deloven dan za Mateja Mohoriča in Luko Mezgeca. Tadej Pogačar pa bo danes najbrž počival v varnem zavetrju svojih pomočnikov.

S spremljanjem v živo začnemo ob 13:30