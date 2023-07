Današnji cilj na Touru je v Rogličevem mestu

Prava gorska etapa je na vrsti danes. Dolga je 162 kilometrov, od mesta Pau, ki je že 65-krat gostilo start Toura in 62-krat cilj. Današnji cilj je v Laurensu, mestu, kjer je Slovenec prvič v zgodovini oblekel rumeno majico.

Na današnji etapi bodo morali premagati 3700 višinskih metrov, en leteči cilj in tri kategorizirane klance. Prvi je Col de Soudet (1540 m n. v., 15,2 km, 6,2 %, kat. HC), drugi gorski cilj je Col d'Ichère (674 m n. v., 4,2 km, 6,5 %, 3. kat.) in tretji Col de Marie Blanque (1035 m n. v., 7,7 km, 8,6 %, 1. kat.). To je tisti klanec, na katerem sta se leta 2020 Roglič in Pogačar sama skoraj zapletla v padec.

Današnja etapa je skorajda kopija tiste »slovenske« iz leta 2020, le da gredo tokrat na Col de Soudet z druge strani, iz mesta Sainte-Engrace. Spomnimo se devete etape na Touru 2020. Takrat je bil zaradi korone premaknjen na avgust in september. Zgodovinska etapa se je zgodila 6. septembra. Marc Hirschi je soliral že od Col de La Hourcèra. Zasledovalci Tadej Pogačar, Primož Roglič, Egan Bernal, Mikel Landa so ga ujeli dva kilometra pred ciljem po vratolomnem spustu z Marie Blanque. Pogačar je zmagal, drugi je bil Roglič in ta je kot prvi Slovenec v cilju oblekel rumeno majico vodilnega na Touru.

Tisti dan je bil res slovenski! Dvojna slovenska zmaga in še prvič Slovenec v rumeni majici.

Spremljanje v živo začnemo ob 13. uri.