Danes bodo prebujali nesrečnega kolesarja

Katovice

- Veliki osmoljenec uvodne etape kolesarske dirke po Poljski je bil zmagovalecNizozemca je namreč iz črte ciljnega sprinta nešportno izrinil rojaknato pa je Jakobsen v tveganem stranskem strmem sprintu trčil v ogrado, sodnika dirke ter steber v cilju in se pri tem huje poškodoval.»Njegovo stanje je težko, vendar pa stabilno. Operacija je bila zelo zahtevna, trajala je pet ur, toda kot so mi povedali zdravniki, hujših zapletov ni bilo,« je za enega vodilnih poljskih dnevnikov Gazeta Wyborcza potrdilpredstavnik direktorja bolnišnice v Sosnoviecu pri Katovicah, kjer so oskrbeli nesrečnega kolesarja: »Seveda ga nenehno opazujemo, dovajamo kisik, je na intenzivnem oddelku. Danes, torej v četrtek, ga bomo poskusili začeti prebujati, takrat bo bolj jasno, kakšno je njegovo zdravstveno stanje. Sodeč po CT-preiskavi živčni sistem pri njem ni poškodovan, je pa hudo v prsnem košu, precej je modric, navsezadnje je njegovo oživljanje na prizorišču trajalo skoraj eno uro.«Pri tem je dodal, da seveda sledi še temeljito opazovanje delovanja glave. Pri tem je zelo pomembno, da okrog oči ni bilo hujših poškodb. Seveda pa je po napovedih omenjenega Poljaka ta kolesar pred temeljito rehabilitacijo.