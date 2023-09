Danes bodo v Pamploni bežali pred jumbovci in ne biki

Hribovita 15. etapa od Pamplone do Lekunberrije je dolga 159 kilometrov. Enaka etapa je bila na Vuelti pred tremi leti, ko je bila dirka zaradi pandemije covida-19 prestavljena na oktober.

Takrat je Marc Soler napadel na spustu z zadnjega vzpona Alta San Miguela de Aralarja. Soliral je do zmage, 20 sekund za njim pa je prihitel Primož Roglič.

Pamplona ali Iruñ je zgodovinsko glavno mesto Navarre, in nekdanje kraljevine Navarre. Mesto je svetovno znano po teku z biki med festivalom San Fermín, ki poteka vsako leto od 6. do 14. julija. Poznamo to »dirko«, ki poteka po 875 metrov dolgi progi po ulicah Pamplone, ko na stotine ljudi teče pred čredo razjarjenih bikov.

Na današnji etapi so trije gorski in en leteči cilj. Prvi gorski cilj je na 79. kilometru dirke, na vrhu Puerta de Lizarraga, ki sodi v 3. kategorijo. Drugi gorski cil je na vrhu Puerta de Zuarrarrate, ki sodi v 2. kategorijo. Na ta klanec, ki je dolg 7,3 kilometra, s povprečnim 5-odstotnim naklonom, bodo morali prevoziti dvakrat, v dveh krogih, na zadnjih 30-kilometrih etape.

Po drugem vzponu na Puerto de Zuarrarrate se kolesarji z vrtoglavo hitrostjo spustijo do cilja v Lekunberriju. Tudi letos sta na dirki tako Soler kot Roglič.

Sepp Kuss še vedno v rdeči majici. FOTO: Ander Gillenea Afp

Skupni vrstni red po 14. etapi:

1. Sepp Kuss

2. Primož Roglič + 1:37

3. Jonas Vingegaard + 1:44

4. Juan Ayuso + 2:37

5. Enric Mas + 3:06

6. Marc Soler + 3:10

7. Mikel Landa + 4:12

8. Aleksandr Vlasov + 5:02

9. Cian Uijtdebroeks + 5:30

S spremljanjem dirke začnemo ob ob 15. uri