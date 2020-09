Danes je dan, ko bi Slovenec lahko oblekel rumeno majico

Julian Alaphilippe je zaradi malomarnosti včeraj bil slečen iz rumene majice. FOTO: Stephane Mahe/Reuters

S spremljanjem v živo začnemo ob 12:00

Šesta etapa je dolga 191 km, poteka od Le Teila do Mont Aigoula. Zaključek bo za gledalce zanimiv, za tekmovalce pa izjemno težak. Zadnji vzpon proti cilju je razdeljen na tri dele. Po 165-kilometru se bodo peljali čez Le Vigan, potem se začnejo vzpenjati na Col des Mourèzes, ki je dolg 6 kilometrov 4-odstotnim povprečnim naklonom, potem sledi nekaj ravnine in po Mandagoutu se spet začne plezanje najprej na Col de Lusette, ki je dolg kar 11,7 kilometra, povprečni naklon je 7,3-odstoten. Prvi trije kolesarji na vrhu dobijo časovne bonuse 8, 5 in 2 sekundi.Vendar tu še ni cilj, sledi še zaključni klanec na Mont Aigoul, ki je dolg 8,3 kilometra, povprečni naklon je 4-odstoten. Prvi trije v cilju dobijo časovni bonus 10, 6 in 4 sekunde. Torej, danes bi lahkoali, bil v rumenem.Po prikazanem v 4. etapi, težko rečemo, da je to nemogoče, jasno je bilo videti, da sta ob takih zaključkih premočna za vse. In vendar, danes je več klanca, kot ga je bilo predvčerajšnjim in bo tudi zato taktika ostalih moštev drugačna; nikakor ne smejo priti v šprint skupaj z Rogličem in Pogačarjem. Ampak tukaj sledi vprašanje: Kako se ju otresti? Glede na njuno formo je to skoraj nemogoče.Seveda je možen tudi pobeg večje skupine, kajti včeraj smo videli etapo, kakršne nismo že dolgo, do samega šprinterskega obračuna za zmago, nismo videli prav nič, oziroma samo en neuspeli poskus pobega Asgreeena, pa še ta je bil videti bolj za hec. Peloton je ves dan užival v kolesarskem izletu. So mar varčevali z močmi zaradi današnje etape? Prav vsi? Tudi Francozi, ki so znani po tem, da na domači dirki v prav nobeni etapi ne varčujejo z močmi?Včeraj je bil za slovensko kolesarstvo zgodovinski dan, saj jekot prvi Slovenec oblekel eno izmed štirih majic velike, največjega Toura. Je danes dan za majico rumene barve?