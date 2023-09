Danes je priložnost, da se Roglič še bolj približa rdeči majici

Po včerajšnjem razburljivem kronometru nas danes čaka hribovita, 11. etapa od Lerme do Lagune Negre, ki je dolga 163 kilometrov. Cilj današnje etape je na klancu, dolgem 6,5 kilometra, povprečni naklon je 6,8-odstoten, zadnjih 500 metrov pa se dvigne do 11 odstotkov.

Prvih 150 kilometrov dirke je hribovitih, cesta se stalno dviga in spušča med 800 in 1100 metri nadmorske višine. Ceste bodo kolesarjem znane, še posebej Primožu Rogliču, ki je tu zmagoval na dirki po Burgosu.

Jezero Laguna Negra je 1753 metrov nad morsko gladino in je prepredeno z legendami. Najbolj znana je, da je jezero brez dna in se skozi jame in podzemne tokove sreča z morjem na stotine kilometrov stran. Ali pa tudi zgodba, podobna tisti z Nessie, ki pravi, da v njenih globinah živi bitje, ki požira vse, kar pade v vodo.

Nazadnje je ta klanec odločal etapo na Vuelti pred tremi leti. Zmagal je Dan Martin pred Primožem Rogličem in Richardom Carapazom.