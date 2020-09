FOTO:Danes po Ljubljanskem barju, jutri na Kladje

Najmlajši so danes kolesarili po središču Ljubljane. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Jutri gre »zares«

Na vsaki trasi je sodelovalo do 500 kolesarjev. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Maraton Franja živi tudi v časih koronavirusa. Danes so dvodnevno dogajanje odprli s tremi preizkušnjami; za najmlajše v središču Ljubljane, 1000 kolesark in kolesarjev vseh starosti pa se je odpravilo na Ljubljansko barje.Zaradi ukrepov proti širjenju koronavirusa je 39. Maraton Franja BTC City, ki bi moral biti prvotno na sporedu od 12. do 14. junija, nekoliko okrnjen. Odpadel je tradicionalni petkov spored z vožnjo na kronometer, odpadel bo prav tako celoten družabni del prireditve – v cilju bodo podelili nagrade le najboljšim v vsaki kategoriji.Omenjenih 1000 kolesarjev se je danes podalo na različni trasi, po navodilih NIJZ sme na vsaki sodelovati po 500 kolesarjev. Toliko se jih je ob 8. uri zbralo pred 83-kilometrsko barjanko, uro kasneje se je začel družinsko-šolski maraton (25 km), ki je minula leta potekal med Ljubljano in Domžalami, tokrat pa je prvič zavil na barjanske ravnice, ki so karavano pričakale v meglicah, iz katerih je nastal popoln dan za vrtenje pedal.Če so danes na svoj račun prišli tisti, ki uživajo v počasni vožnji in občudovanju okolice, bodo jutri bolj dirkaško nastrojeni rekreativci. Ob 9. uri se bo na 156 km dolgo traso, na kateri je največji izziv vzpon na prelaz Kladje, iz BTC podalo 500 kolesarjev. Toliko jih bo ob 10.40 tudi na štartu malega maratona (97 km), ki karavano pelje čez vzpon na Suhi Dol.Na obeh preizkušnjah bo veljal poseben štartni protokol. Vsak kolesar se bo moral v maski postaviti na zanj označeno mesto. Masko bo lahko snel in se skupini pridružil minuto pred štartom.