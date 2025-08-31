Danski as pokazal svojo moč

Danski kolesarski zvezdnik Jonas Vingegaard je zmagovalec 9. etape dirke po Španiji. Na trasi od Alfara do Valdezcaraya (195,5 km) je z ekipo pripravil napad 11 km pred ciljem in se hitro znebil vseh tekmecev. Danec je ostal drugi v seštevku, a ima za vodilnim Norvežanom Torsteinom Traeenom le še 37 sekund zaostanka.

Vingegaard je pridobival vse do zadnjega kilometra, nato pa nekaj časa izgubil. Ciljno črto je prečkal 24 sekund pred Almeido, s katerim je skupaj do cilja pripeljal tudi Britanec Tom Pidcock (Q36,5). Slednji je Portugalca ugnal na ciljni črti za dve dodatni bonifikacijski sekundi. Za danskega asa je bila to jubilejna 40. zmaga v karieri, četrta v sezoni ter druga na letošnji Vuelti, potem ko je dobil tudi drugo etapo. »Danes sem se počutil zelo dobro. Na zadnjem klancu sem rekel ekipi, če mi pomagajo pripraviti napad. Odlično smo dirkali kot ekipa in veseli me, da sem lahko končal delo. Brez ekipe mi danes ne bi uspelo,« je za organizatorje dirke po zmagi dejal Vingegaard.

Slovenca kot vselej v letošnjih etapah španske pentlje nista bila v ospredju, a ne dirkata na skupni seštevek. Domen Novak je bil do zadnjega klanca v službi svojega kapetana pri emiratih, Gal Glivar pa bo še naprej čakal na priložnosti v morebitnih pobegih. Etapo je sklenil na 109. mestu z zaostankom 17:15 minute, Novak pa je ciljno črto prečkal z 21:38 minute zaostanka na 140. mestu. Skupno je Glivar 123., Novak pa 166., potem ko sta si nabrala že več kot uro zaostanka.

V ponedeljek bo na Vuelti prost dan, v torek pa bo na vrsti še ena podobna etapa današnji. Začela se bo v narodnem parku Sendaviva in končala z vzponom na Larro Belaguo po 175,3 km.