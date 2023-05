Davide Cassani: Trasa Gira je bolj primerna za Rogliča

V nadaljevanju preberite:

Davide Cassani ima vrhunsko kolesarstvo v mezincu. S tem športom živi vse življenje, nekoč je bil vrhunski profesionalec, tudi na Giru je dobil dve etapi, nato je bil športni direktor v ekipi rajnkega Marca Pantanija pa strokovni komentator italijanske televizije RAI in selektor italijanske reprezentance, zdaj v rodni Emiliji - Romanji skrbi za razvoj kolesarskega turizma. Zaslužen je tudi za to, da bo Tour de France prihodnje leto obiskal to pokrajino ob jadranski obali, a še prej bo šel letos mimo Giro, ki ga bo 62-letni kolesarski poznavalec spet spremljal kot del strokovne komentatorske ekipe RAI.