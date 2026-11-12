Preobrat v primeru smrti kolesarske legende

Skoraj štiri leta po tragični smrti nekdanjega italijanskega kolesarskega zvezdnika Davideja Rebellina sodni postopek proti nemškemu vozniku tovornjaka Wolfgangu Riekeju še ni dobil pravnomočnega epiloga. Pritožbeno sodišče v Benetkah je odločilo, da postopka proti 65-letniku zaradi njegovega zdravstvenega stanja ne bo nadaljevalo, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Rieke je bil oktobra 2024 zaradi povzročitve smrti v prometni nesreči in pobega s kraja dogodka obsojen na štiriletno zaporno kazen, a se je njegova obramba na sodbo pritožila. Nemec je maja istega leta utrpel hudo možgansko kap, zaradi katere po ugotovitvah zdravniškega izvedenca Antonella Cirnellija ni sposoben zavestno sodelovati v sodnem postopku. Sodišče je sledilo izvedenskemu mnenju in pritožbeni postopek ustavilo. Rieke je trenutno nastanjen v oskrbovalni ustanovi v Nemčiji.

Tragična nesreča se je zgodila 30. novembra 2022 v bližini kraja Montebello Vicentino na severu Italije. Rebellin je bil na treningu, ko ga je zbil tovornjak. Voznik je po trčenju ustavil vozilo in izstopil, vendar ponesrečenemu kolesarju ni priskočil na pomoč. Namesto tega je odpeljal s kraja dogodka in se vrnil v Nemčijo. Pozneje so ga na podlagi evropskega naloga za prijetje aretirali in izročili italijanskim oblastem.

Rebellin je bil eden najbolj prepoznavnih italijanskih kolesarjev svoje generacije, predvsem pa izjemen specialist za zahtevne enodnevne dirke. Profesionalno kariero je začel leta 1992, na najvišji ravni pa vztrajal več kot tri desetletja. Le nekaj dni po uradnem koncu tako dolge kariere, je umrl na trening vožnji. Že leto pred prestopom med profesionalce je na svetovnem prvenstvu v Stuttgartu osvojil srebrno kolajno med amaterji.

Največji uspeh je dosegel leta 2004, ko je v dresu nemške ekipe Gerolsteiner v razmaku vsega enega tedna dobil vse tri prestižne ardenske klasike. Slavil je na Amstel Gold, valonski puščici in Liege–Bastogne–Liege ter se s tem dosežkom zapisal med največje specialiste za spomladanske klasike.

Uspešen je bil tudi na etapnih dirkah, med drugim je osvojil skupni zmagi na Pariz-Nica in Tirreno-Adriatico, leta 1996 pa je dobil še etapo dirke po Italiji. V dolgi karieri je zastopal številne ekipe, med drugim Gerolsteiner, Liquigas, Polti, CCC Polsat Polkowice in Meridiana-Kamen.