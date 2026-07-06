Del Toro hitro vrnil uslugo, Pogačar je že v rumeni majici

»Današnji glavni cilj je ne izgubiti časa proti tekmecem v skupni razvrstitvi,« nam je pred štartom 3. etape Toura v Granollersu zaupal športni direktor ekipe UAE Andrej Hauptman. To ni zvenela pretirano razburljiva napoved, vendar se je načrt v moštvu Tadeja Pogačarja čez dan očitno spremenil. V cilju v kraju Les Angles v francoskih Pirenejih je slovenski šampion slavil še eno izjemno zmago in oblekel rumeno majico.

»Zaradi Isaaca sem dobil nekaj dodatne moči v zaključku. V zadnjem klancu je od sebe dal več kot 100 odstotkov, celotna ekipa se je izkazala. Sredi etape smo se odločili, da gremo lahko po zmago. Zelo vesel sem, da smo tako začeli Tour. Zaključek je bil neverjeten,« se je Pogačar v cilju veselil svoje 22. etapne zmage na Touru