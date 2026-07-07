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Kolesarstvo

Del Toro je bil ob trasi praktično neviden

Mehanik ekipe UAE Boštjan Kavčnik pravi, da ima Tadej Pogačar zdaj na voljo tudi konkurenčno kronometrsko kolo.
Boštjan Kavčnik Tadeja Pogačarja spremljal na vseh dirkah. FOTO: osebni arhiv
Galerija
Boštjan Kavčnik Tadeja Pogačarja spremljal na vseh dirkah. FOTO: osebni arhiv
Miha Hočevar
7. 7. 2026 | 09:00
7. 7. 2026 | 09:16
3:18
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Mehanik ekipe UAE Boštjan Kavčnik je kot prvi na 113. Touru prejel rumeni karton tekmovalne žirije. V uradni razlagi je ob globi v višini 500 frankov zapisano »nedovoljena pomoč kolesarju«. Vse skupaj se je zgodilo, ko je imel okoli 60 kilometrov pred ciljem 2. etape težave s kolesom kasnejši zmagovalec Isaac del Toro.

V cilj na Montjuicu je prikolesaril skupaj z moštvenim kolegom Tadejem Pogačarjem. Bila sta na različnih modelih colnagovih koles, čeprav sta etapo začela na enakih.

»Z različnimi kolesi sta dirkala po sili razmer. Isaac je imel težave s kolesom in je na koncu dobil rezervno kolo z drugega spremljevalnega avta, na katerem so imeli zanj pripravljen model V5RS, na pa Y1RS, s katerim je začel etapo in sem imel jaz rezervnega na prvem spremljevalnem avtomobilu,« je v pogovoru za Delo povedal Kavčnik, ki je v zapletenem položaju poskušal rešiti, kar se je delo.

Moral bi teči s kolesom

»Ko je imel Isaac težave, ga je prvi spremljevalni avtomobil zgrešil. Ob progi je bil praktično neviden, nobeden od nas treh ga ni videl. Na koncu je dobil kolo z drugega avta, ki mu je bil bližje,« je nadaljeval Kavčnik, ki je razkril, da je šlo za težavo z elektronskim menjalnikom. Morda ga je zadel kateri od drugih kolesarjev in je preskočil v način padca (crash mode). Ta menjalnik potegne bližje k okviru kolesa in zaščiti pred večjimi poškodbami, ne omogoča pa nadaljevanja vožnje, dokler se ga ne izklopi.

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Del Toro hitro vrnil uslugo, Pogačar je že v rumeni majici

V želji, da bi del Toro v teh hektični situaciji čim prej nadaljeval dirko, se je Kavčnik proti njemu nazaj po progi zapeljal na rezervnem kolesu, vendar je Mehičan vzel kolo z drugega spremljevalnega avtomobila, preden je prišel do njega. »Kazen sem dobil, ker sem se peljal s kolesom, moral pa bi teči,« je o dogodku, ki je dvignil veliko prahu, a ni imel rezultatskih posledic za ekipo UAE, še povedal Kavčnik.

Pripravljeni tudi za posamični kronometer

Skupaj z ekipo je imel sicer v zadnjih mesecih največ dela s kronometrskim kolesom colnago TT2, na katerem je Pogačar prvič dirkal na dirki po Romandiji, a pravi preizkus je bila uvodna ekipna vožnja na čas Toura, na katerem je moštvo UAE zasedlo 3. mesto.

Pred etapo Boštjan Kavčnik nastavi tudi pritisk v pnevmatikah. FOTO: Miha Hočevar
Pred etapo Boštjan Kavčnik nastavi tudi pritisk v pnevmatikah. FOTO: Miha Hočevar

»Dobro se je obneslo, brez pripomb kolesarjev. Smo na dobri poti z materialom,« je Kavčnik prepričan, da ima Pogačar poleg najmočnejših nog zdaj tudi konkurenčno kolo za vožnje na čas. To bo še kako pomembno v 16. etapi, edini posamični vožnji na kronometer letošnjega Toura ob Ženevskem jezeru.

»Načeloma bo vse enako tudi v 16. etapi, tudi prenosi naj bi bili enaki, ne načrtujemo večjih sprememb,« je še povedal Kavčnik.

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kolesarstvoTadej PogačarUAE Team EmiratesBoštjan KavčnikTour 2026dirka po FrancijiTour de France

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