Del Toro je bil ob trasi praktično neviden

Mehanik ekipe UAE Boštjan Kavčnik je kot prvi na 113. Touru prejel rumeni karton tekmovalne žirije. V uradni razlagi je ob globi v višini 500 frankov zapisano »nedovoljena pomoč kolesarju«. Vse skupaj se je zgodilo, ko je imel okoli 60 kilometrov pred ciljem 2. etape težave s kolesom kasnejši zmagovalec Isaac del Toro.

V cilj na Montjuicu je prikolesaril skupaj z moštvenim kolegom Tadejem Pogačarjem. Bila sta na različnih modelih colnagovih koles, čeprav sta etapo začela na enakih.

»Z različnimi kolesi sta dirkala po sili razmer. Isaac je imel težave s kolesom in je na koncu dobil rezervno kolo z drugega spremljevalnega avta, na katerem so imeli zanj pripravljen model V5RS, na pa Y1RS, s katerim je začel etapo in sem imel jaz rezervnega na prvem spremljevalnem avtomobilu,« je v pogovoru za Delo povedal Kavčnik, ki je v zapletenem položaju poskušal rešiti, kar se je delo.

Moral bi teči s kolesom

»Ko je imel Isaac težave, ga je prvi spremljevalni avtomobil zgrešil. Ob progi je bil praktično neviden, nobeden od nas treh ga ni videl. Na koncu je dobil kolo z drugega avta, ki mu je bil bližje,« je nadaljeval Kavčnik, ki je razkril, da je šlo za težavo z elektronskim menjalnikom. Morda ga je zadel kateri od drugih kolesarjev in je preskočil v način padca (crash mode). Ta menjalnik potegne bližje k okviru kolesa in zaščiti pred večjimi poškodbami, ne omogoča pa nadaljevanja vožnje, dokler se ga ne izklopi.

V želji, da bi del Toro v teh hektični situaciji čim prej nadaljeval dirko, se je Kavčnik proti njemu nazaj po progi zapeljal na rezervnem kolesu, vendar je Mehičan vzel kolo z drugega spremljevalnega avtomobila, preden je prišel do njega. »Kazen sem dobil, ker sem se peljal s kolesom, moral pa bi teči,« je o dogodku, ki je dvignil veliko prahu, a ni imel rezultatskih posledic za ekipo UAE, še povedal Kavčnik.

Pripravljeni tudi za posamični kronometer

Skupaj z ekipo je imel sicer v zadnjih mesecih največ dela s kronometrskim kolesom colnago TT2, na katerem je Pogačar prvič dirkal na dirki po Romandiji, a pravi preizkus je bila uvodna ekipna vožnja na čas Toura, na katerem je moštvo UAE zasedlo 3. mesto.

Pred etapo Boštjan Kavčnik nastavi tudi pritisk v pnevmatikah. FOTO: Miha Hočevar

»Dobro se je obneslo, brez pripomb kolesarjev. Smo na dobri poti z materialom,« je Kavčnik prepričan, da ima Pogačar poleg najmočnejših nog zdaj tudi konkurenčno kolo za vožnje na čas. To bo še kako pomembno v 16. etapi, edini posamični vožnji na kronometer letošnjega Toura ob Ženevskem jezeru.

»Načeloma bo vse enako tudi v 16. etapi, tudi prenosi naj bi bili enaki, ne načrtujemo večjih sprememb,« je še povedal Kavčnik.