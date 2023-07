Demi Vollering je kraljica Tourmaleta – in Toura

Na ženski dirki po Franciji smo končno dočakali spopad, ki se je napovedoval, odkar so predstavili traso dirke. Prava kraljevska etapa v Pirenejih je karavno peljala čez prelaz Aspin in se zaključila na vrhu Tourmaleta. Glavni favoritki za rumeno majico sta bili Demi Vollering in Annemiek van Vleuten, slednja je napadla že na vzponu na Aspin.

Obe sta se sami odpeljali v ospredje, a Volleringova ni želela sodelovati v narekovanju ritma, saj je imela v ozadju dve ekipni kolegici, tudi nosilko rumene majice Lotte Kopecky, zato sta obe počakali na zasledovalke.

Na Tourmaletu je šlo znova zares, prva je napadla Kasia Niewiadoma, ki je v svojem ritmu krenila proti vrhu najvišjega prelaza v Pirenejih, prednost je znašala že več kot 50 sekund. Nato je prišel trenutek Demi Vollering, pospešila je pred zadnjimi petimi kilometri in takrat ji ni mogla slediti nobena od tekmic, niti Van Vleutnova ne.

Annemiek van Vleuten lanske zmage ne bo ponovila. FOTO: AFP

Zmaga oddana, v boju za stopničke pa bo zelo zanimivo

Hitro je ujela in prehitela Niewiadomo, do vrha si je privozila skoraj dve minuti naskoka pred Poljakinjo, pred rojakinjo Van Vleutnovo pa še 40 sekund več. V skupnem seštevku ima zdaj Volleringova 1:50 naskoka pred Niewiadomo in 2:28 pred Van Vleutnovo.

Zmaga je praktično že oddana, jutri bi se moral na kronometru zgoditi pravi čudež, da bi rumena majica zamenjala lastnico. Bo pa zanimivo v boju za stopničke, saj sta zelo blizu še vedno tudi Lotte Kopecky (2:35) in Ashleigh Moolman (2:39).

Jutrišnji kronometer v Pauu je dolg 22,6 kilometra in je pretežno ravninski.