Demi Vollering kronala sanjsko sezono, kako bo šlo Rogliču?

Demi Vollering je izjemno sezono kronala z naslovom svetovne prvakinje. Devetindvajsetletna Nizozemka je na zahtevni 180,1 kilometra dolgi cestni dirki v Montrealu v sprintu ugnala Poljakinjo Katarzyno Niewiadomo, tretja je bila Italijanka Elisa Longo Borghini. Za Volleringovo je to prva mavrična majica med članicami, z njo pa je zbirki letošnjih največjih zmag dodala še najprestižnejšo enodnevno lovoriko.

Volleringova je v Kanado prišla kot ena glavnih favoritinj, potem ko je v tej sezoni dobila tako Giro d’Italia za ženske kot tudi Tour de France Femmes. Prav naslov svetovne prvakinje je bil eden redkih velikih dosežkov, ki so ji še manjkali. Pred prvenstvom ni skrivala ambicij. »Zagotovo še nisem končala s to sezono,« je napovedala že po Touru, v Montrealu pa poudarila, da se je z leti naučila bolje spopadati z vlogo favoritinje. Tokrat je pritisk upravičila na cesti.

Odločilni boj se je začel daleč pred ciljem. Volleringova je prvič napadla 38,5 kilometra pred koncem in si privozila približno 20 sekund prednosti, a so jo najmočnejše tekmice ujele. Nato je poskusila Longo Borghinijeva in pred zadnjim vzponom na Camillien-Houde prišla do desetih sekund naskoka. Nizozemka je odgovorila z novim silovitim pospeševanjem, sledila ji je lahko le Niewiadoma, skupaj pa sta ujeli Italijanko in jo nato pustili za seboj.

Nosilke kolajn s SP so tudi najboljše tri iz letošnje sezone, vsaj kar se tiče etapnih dirk. FOTO: Andrej Ivanov/AFP

Na krajših vzponih pred ciljem sta se tekmici še napadali, a nobena ni uspela narediti odločilne razlike. O mavrični majici je tako odločal sprint, v katerem je bila Volleringova močnejša in potrdila status najboljše kolesarke sezone tudi na enodnevni preizkušnji. Za Nizozemsko je osvojila že 15. naslov svetovne prvakinje na ženski cestni dirki, prvega po zmagoslavju Annemiek van Vleuten leta 2022.

Edina Slovenka na startu Nika Bobnar je v svojem prvem članskem nastopu na cestni dirki svetovnega prvenstva izgubila stik z najboljšimi v drugem od osmih zaključnih krogov in krog pred ciljem odstopila. Triindvajsetletnica je pred tem v vožnji na čas zasedla 24. mesto.

Dirko je zaznamoval tudi hud množični padec približno 95 kilometrov pred ciljem. Najhuje jo je skupila Švedinja Caroline Andersson, ki je izgubila zavest in so jo odpeljali v bolnišnico. Predsednik švedske zveze Thomas Backteman je pozneje sporočil, da se je Anderssonova zbudila in da lahko premika okončine. V bolnišnico so odpeljali tudi Avstralko Lauretto Hanson, medtem ko so po padcu odstopile tudi branilka naslova Magdeleine Vallieres, Kim Le Court in Paula Blasi.

Nika Bobnar je bila edina Slovenka na štartu, odstopila je krog pred ciljem. Foto Uroš Škaper/kolesarska Zveza Slovenije

Svetovno prvenstvo se bo končalo v nedeljo z moško cestno dirko. Zaradi posledic padca na Vuelti naslova ne bo branil Tadej Pogačar, Slovenijo pa bodo zastopali Primož Roglič, Matej Mohorič, Jan Tratnik, Luka Mezgec, Gal Glivar, Matevž Govekar in Tilen Finkšt.