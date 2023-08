Denarna pomoč Tadeja Pogačarja se je potrojila

Znane so številke sredinega dobrodelnega dogodka slovenskega kolesarskega asa Tadeja Pogačarja na Kongresnem trgu v Ljubljani. Kot so sporočili iz njegove ekipe, bo Pogačar za pomoč prizadetim v poplavah doniral 30.070 evrov.

Eden najbolj prepoznavnih slovenskih športnikov se je na edinstven način lotil zbiranja sredstev za pomoč prizadetim v poplavah, ki so v začetku meseca prizadele Slovenijo in povzročile večmilijardno škodo.

Zmagovalec najbolj prestižne večetapne kolesarske preizkušnje na svetu po Franciji v letih 2020 in 2021 ter številnih najbolj prestižnih enodnevnih dirk na svetu in vodilni kolesar na lestvici Mednarodne kolesarske zveze (Uci) se je v ta namen fotografiral s kolesarskimi in športnimi navdušenci ter delil avtograme.

Na dvournem dogodku so se vile vrste njegovih navdušencev, ki so se posamično in skupinsko slikali s svojim športnim idolom.

Pogačar je pred dogodkom v središču Ljubljane napovedal, da bo za vsako fotografijo in podpis ob svoji začetni donaciji 10.000 evrov v dobrodelne namene prispeval 10 evrov za odpravljanje posledic naravne nesreče.

Kot so sporočili iz njegove ekipe, je Pogačar oddal kar 1793 avtogramov, ob tem je s kolesarskimi navdušenci in njegovimi navijači naredil še 1214 selfijev oziroma sebkov. Po podatkih njegove ekipe se je vsega skupaj na Kongresnem trgu zbralo 4500 ljudi.

Pogačar se je odločil, da bo za pomoč prizadetim namenil 30.070 evrov, torej bo potrojil začetni znesek donacije. Ob tem pa bo šlo v dobrodelne namene še 7.484,01 evra prostovoljnih prispevkov, ki so jih navijači odvrgli v skrinjico na Kongresnem trgu.