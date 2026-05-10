Desetletje od zadnjega italijanskega slavja in prve Rogličeve etape

Ko si na vrhu kolesarskega sveta, čas mineva veliko hitreje. Zdi se, kot da je bil Tadej Pogačar še včeraj največji mladi talent, zdaj pa se kot najboljši kolesar že zoperstavlja osem let mlajšim najstnikom. Paul Seixas se bo letos prvič odpravil na dirko po Franciji, kjer domačini na zmago čakajo že vse od leta 1985. Nekoliko manj časa je minilo od zadnje italijanske zmage na prihajajoči dirki po Italiji.

Leta 2016 je Vincenzo Nibali na eni najrazburljivejših tritedenskih dirk v zadnjem obdobju v velikem slogu premagal Estebana Chavesa, Alejandra Valverdeja in nesrečnega Stevena Kruijswijka ter Apeninski polotok nazadnje obarval v rožnato. Najboljše možnosti za ponovitev tega dosežka je imel sam, ko je leta 2019 v dvoboju z obolelim Primožem Rogličem zmago nazadnje prepustil Ekvadorcu Richardu Carapazu. Leta 2021 je bil sicer drugi tudi Damiano Caruso, a izkušeni član Bahraina Victoriousa takrat ni bil kos Eganu Bernalu.