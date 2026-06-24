Lahko Pogačarjev tekmec zaradi nenavadnega pravila ostane brez Toura?

V Belgiji se tik pred začetkom dirke po Franciji nepričakovano pogovarjajo o tem, če lahko Remco Evenepoel ostane brez nastopa na Touru. Ne zaradi slabe forme ali zdravstvenih težav, Belgijec si pred začetkom dirkanja v Franciji želi mir in počitek, pravila pa ga obvezujejo k nastopu na državnem prvenstvu. Če bo DP izpustil, lahko prejme devetdnevno prepoved nastopanja, kar bi bilo dovolj, da bi tekmec Tadeja Pogačarja zamudil štart Toura v Barceloni.

Belgijska zveza je ena redkih, ki za poklicne kolesarje predpisuje obvezno udeležbo na državnem prvenstvu na cesti. Pravila za neupravičeno odsotnost predvidevajo devetdnevno kazen, v primeru nespoštovanja kazni pa še dodatne sankcije. Evenepoel je – podobno kot vsi profesionalni kolesarji, ki so prejeli vabilo –, na preliminarni štartni listi za nedeljsko ravninsko dirko pri Antwerpnu, toda belgijski mediji poročajo, da naj ne bi nastopil, saj želi pred Tourom počivati.

»Ni izjem. Belgijsko cestno prvenstvo je obvezno za vsakega poklicnega kolesarja, ne glede na profil ali status,« je za Wielerflits povedal športni direktor belgijske zveze Massimo Van Lancker. Dodal je, da so kolesarji prejeli elektronsko sporočilo z vsemi informacijami, zato morajo poznati pravila. Če ima kolesar zdravniško potrdilo ali veljaven razlog za odsotnost, se kazen ne izreče.

Remco Evenepoel pred Tourom ne želi več dirkati in tvegati padca ter poškodbe. FOTO: Fadel Senna/AFP

Vprašanje je, ali Belgijci mislijo resno, ali pa zveza le kaže mišice. Težko je namreč verjeti, da bi svojemu glavnemu zvezdniku prepovedali nastop na glavni dirki sezone zaradi tega, ker je izpustil DP. Evenepoel ima tri možnosti: lahko nastopi, predloži zdravniško opravičilo ali poskuša izpodbijati morebitno kazen, ki jo bo prejel, če ne bo nastopil. V podobnem položaju je tudi Pogačarjev dragoceni pomočnik Tim Wellens, ki prav tako ni želel nastopiti na DP, a so pri Emiratih že potrdili, da bo na štartni črti nedeljske dirke.

Evenepoel se je na Tour pripravljal brez ogrevalnih dirk, z daljšim obdobjem, ki ga je preživel na višini. V Barcelono bo prišel, če ne bo res velikega presenečenja, kot kapetan Red Bull Bore Hansgrohe, a vodstvo nemškega moštva opozarja, da bo ta status moral upravičiti še na cesti in da z enakim izhodiščem dirko začenja tudi Florian Lipowitz.