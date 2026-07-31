Direktor Vuelte: Želimo si Pogačarja, a tudi tekmece, ki mu lahko otežijo nalogo

V kolesarskih krogih je zadnje dneve glavno vprašanje, ali bo najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar nastopil na dirki po Španiji. Gazzetta dello Sport je v četrtek poročala, da se je ekipa UAE Emirates o tem že odločila, da pa bo odločitev še nekaj časa skrivnost. Direktor Vuelte Javier Guillen si ga želi, njegova prevlada ga prav nič ne skrbi.

»Želimo si Tadeja Pogačarja, potrebujemo ga. Res pa je, da si želimo tudi tekmece takega kalibra, da mu otežijo nalogo. Mislim, da jih bomo imeli,« je spletni portal Cyclingnews predstavil željo direktorja Vuelte Guillena, ki seveda ne skriva navdušenja nad dosežki slovenskega asa.

»Navdušen bi bil, če pride in pri nas počne tisto, kar zna, torej zmaguje. Prav tako pa si želim, da mu drugi otežujejo stvari, najbrž bo tudi zanje Pogačar poseben izziv. Vsekakor Tadej potrebuje dobre tekmece, da bo lahko užival,« je prepričan Guillen, ki meni, da Pogačar v prihodnje ne bo našel lepše možnosti za nastop, kot je letošnja.

Trdi, da po Touru ni bil videti posebej izmučen, še vedno naj bi bil močan in motiviran in da bo imel po Vuelti še dovolj časa, da se ustrezno pripravi tudi na svetovno prvenstvo, ki bo na sporedu 14 dni po cilju v Granadi.

Direktor nima informacij, kako so se odločili pri ekipi UAE Emirates. »Vsi nestrpno čakamo na njegovo odločitev. Ne le mi organizatorji, ampak tudi navijači. Zadnje informacije o tem je posredoval princ Albert. Sem pa velik optimist, ni okoliščin, ki bi ga prepričale, da ne pride v Španijo,« trdi Guillen.

Pogačar bi bil na dirki po Španiji seveda izrazit favorit, z zmago pa bi postal deveti kolesar z zmago na vseh treh večtedenskih dirkah. Glavni konkurenti mu bi bili rojak Primož Roglič, Avstrijec Felix Gall in nekateri domači tekmovalci.

Slovenski as bi lahko svojo odločitev sporočil že v času tridnevne dobrodelne prireditve Pogi challenge, ki se bo v njegovi Komendi s kriterijem začela zvečer. Še pred tem pa bo imel tudi novinarsko konferenco.