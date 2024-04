Dirka, o kateri se govori

Ljubitelje MTB dirk na Braču čaka še več adrenalina kot prejšnja leta – z novo dirko te prenovljene poti že tradicionalne kategorije.

Dirka 'Uvati vitar' je spektakularna prireditev za ljubitelje gorskega kolesarjenja v pristnem otoškem okolju, ki jo organizirata TZO Sutivan in Občina Sutivan v sodelovanju s kolesarsko revijo Biker. Odvisno od zahtevnosti in dolžine poti so na voljo spektakularni razgledi na morje in otoke, vzponi po atraktivnih predelih in enosledci po suhozidih, kombinacije makadama in asfalta ...

FOTO: Turistična skupnost občine Sutivan

Začetek s trajekta

Proga je razdeljena v štiri kategorije; prestižna dirka Bura bo pritegnila vse ljubitelje dolgih prog z atraktivnimi single trail odseki, hitrimi spusti, zahtevnimi vzponi in tehničnimi deli, proga Vitar pa je namenjena zahtevnejšim rekreativcem – dovolj dolga, da te utrudi, a dovolj kratka, da te ne ubije. Poleg steze Bonaca, lahke proge, ki omogoča vožnjo in uživanje v atraktivnih razgledih, letos uvaja še četrto, ljubiteljem kolesarjenja dobro znano makadamsko kategorijo – prava izbira za vse, ki želite združiti avanturo in šport. Ta tip kolesa vam omogoča vožnjo po neravnih in zahtevnih poteh, kot so gozdne in gorske ceste, hkrati pa uživate v hitri in tekoči vožnji po asfaltiranih cestah.

Pripravite se na epsko avanturo MTB/Gravel/E-bike!

Letos se lahko ljubitelji elektrike prijavijo tudi na E-Bike dirko, namenjeno vsem ljubiteljem gorske vožnje, ki jim je navadno kolo prepočasno in želijo čutiti veter v laseh.

FOTO: Hrvoje Gabrić

Za uvod vas čaka romantična vožnja ob morju do Supetra, kjer se podate na pisano trajektno potovanje do Pučišć. Uradni začetek in začetek merjenja časa se začneta na krovu trajekta, zato po pristanku takoj pritisnite na plin!

Potem ko bodo v soboto svoj »vitar« prinesli odrasli, bodo dan pozneje na vrsti najmlajši in po dosedanjih dirkah sodeč najbolj zagrizeni tekmovalci. Na »Uvati Vitar Kids Race« so dobrodošli vsi otroci, ne glede na to, ali vozijo resno kolo, uporabljajo pomožna kolesca ali dirkajo na majhnih poganjalcih. Vsak otrok, ki pride v cilj, prejme medaljo, najhitrejši v posamezni starostni kategoriji pa tudi posebne nagrade pokroviteljev.

FOTO: Hrvoje Gabrić

Poleg adrenalina na tekmovalnih stezah obiskovalce in številne goste pričakuje tudi pester spremljevalni program. Prijave so možne že prvi dan z dobrodošlico za vse udeležence, bogatimi začetnimi paketi in druženjem na razstavnem prostoru, ob pijači in obilnih prigrizkih. Prijave so možne tudi v soboto pred dirko, po dirki pa bo kosilo za vse udeležence in ohladitev na razstavnem prostoru, kjer bo sejem koles in kolesarske opreme številnih priznanih blagovnih znamk in proizvajalcev. Po razglasitvi zmagovalca bo sledilo žrebanje z bogatimi nagradami in zabava za vse prisotne.

Prijave v teku!

Vsi, ki si želite »vitar« v laseh in preizkusiti kolesarski adrenalin na otoku Braču, se prijavite na uradni strani Uvati vitar bike maraton 2024 (www.chasers.uvati-vitar.hr/).

Naročnik oglasne vsebine je Turistična skupnost občine Sutivan