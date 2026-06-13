Seixas padel in zaostal, Pogačarjev ključni pomočnik pokoril konkurenco

Na dirki Auvergne-Rhone-Alpes smo spremljali bitko treh »naslednjih Pogačarjev«, kakor so jih v minulih letih poimenovali kolesarski znalci. Pomočnik svetovnega prvaka pri Emiratih Isaac del Toro je zanesljivo slavil na legendarnem Gran Colombierju, kjer je strl nekdanjega ekipnega kolega Juana Ayusa (Lidl-Trek). Paul Seixas (Decathlon CMA CGM) je padel in izgubil čas.

Že pred uradnim štartom je v zaprti vožnji po tleh padel edini preostali Slovenec Gal Glivar (Alpecin Premier-Tech), ki je tako zaradi poškodbe predčasno zapustil dirko. Na tleh je bil tudi Paul Seixas, ki je na zaključnem vzponu na Gran Colombier hitro izgubil stik z glavnino vodilnih. Kmalu je odpadel tudi Luke Tuckwell (Red Bull Bora Hansgrohe), ki je sicer dobro branil rumeno majico vodilnega.

Na čelu je sedem kilometrov pred ciljem napadel Juan Ayuso (Lidl-Trek), ki si je kmalu pridelal prednost kakih dvajset sekund. Dobre štiri sekunde je napadel še Isaac del Toro (UAE Emirates), ki je znan po tem, da odlično tempira svoj ritem na vzponih. Mehičan se je hitro začel približevati nekdanjemu ekipnemu kolegu in ga 1,7 kilometra pred ciljem tudi ujel. Del Toro, ki bo na Touru zadnji pomočnik Tadeja Pogačarja, je takoj poskusil z napadom in se znebil Ayusa.

Mehiški državni prvak Isaac del Toro bo ključni člen ekipe Emiratov na dirki po Franciji. FOTO: Anne-Christine Poujoulat/AFP

Odpeljal se je do velike zmage, s katero je še dodatno potrdil, kdo bo na štartu dirke po Franciji glavni favorit za zmago. Ayuso je zaostal 25 sekund, tretji je bil Norvežan Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility), Paul Seixas pa je izgubil 1:22. Vodilni v skupnem seštevku, mladi Luke Tuckwell, ki je včerajšnjo rumeno majico posvetil pokojni mlajši sestri, je izgubil 2:33 in ostaja vodilni na dirki.

Na jutrišnji izjemno zahtevni etapi bomo tako videli veliko napadov glavnih favoritov, ki se bodo pomerili za eno izmed največjih zmag na večdnevnih dirkah v Evropi.