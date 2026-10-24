Remco Evenepoel bo na Touru resno izzval Tadeja Pogačarja

Trasa dirke po Franciji 2027, ki je bila predstavljena pred dnevi, bi lahko bila pisana na kožo belgijskemu zvezdniku Remcu Evenepoelu. Organizatorji so pripravili kar 71 kilometrov vožnje na čas, kar bi lahko Belgijcu, morda najboljšemu kronometristu vseh časov, pomagalo v boju s Tadejem Pogačarjem.

Kolesarje čakata dva posamična kronometra, prvi v sedmi etapi na 38 kilometrov dolgi trasi med Bloisom in Chambordom, drugi pa v 16. etapi v okolici Toulousa.

Evenepoel velja za enega najboljših kronometristov na svetu, zato bi lahko prav v teh etapah pridobil pomembno prednost. Nekdanji zmagovalec Gira Tom Dumoulin je ob predstavitvi trase celo namignil, da so organizatorji z večjim številom kronometrskih kilometrov želeli nekoliko omejiti Pogačarjevo prevlado.

Toda slovenski šampion bo imel veliko priložnosti za odgovor. Trasa vključuje zahtevne gorske etape v Alpah in Pirenejih, posebej izstopa 18. etapa s ciljem na Col du Portetu, v kateri bodo kolesarji premagali kar 5400 višinskih metrov.

Prav v gorah bi lahko Pogačar znova naredil odločilno razliko. Evenepoel bo moral zato poleg odličnih kronometrov pokazati tudi napredek na dolgih vzponih. Čeprav mu trasa ponuja lepo priložnost, Pogačar zaradi svoje vsestranskosti ostaja prvi favorit za rumeno majico.