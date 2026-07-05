To je Tour – dokler ne bo šlo nekaj hudo narobe, se ne bo nič spremenilo

Podnebne spremembe vse bolj ogrožajo največjo dirko na svetu. Nove tehnike hlajenja pomagajo, a ne dovolj. Bi lahko že letos videli odpoved etape?

Temperature, ki se bližajo 40 stopinjam Celzija, so bile vselej del dirke po Franciji in ovira, ki jo bodoči šampioni morajo premagati na poti k rumeni majici. A vročinski valovi še nikoli niso bili tako pogosti kot letos, ko se Evropa bori z žgočim soncem, Tour pa prav dobrih rešitev nima. »Ne bomo se mogli večno izogibati jugu Francije in drugim sončnim predelom, potrebno bo storiti nekaj drugega,« pravi direktor Christian Prudhomme. Kolesarji zdaj rešitve iščejo po svoje, a ledene kopeli in vodni sladoledi le blažijo simptome, nevarnost za zdravje tekmovalcev pa ostaja. Državna prvenstva po Evropi so pokazala, kaj kolesarje v prihodnjih treh tednih čaka na poti do Pariza. Ko skupni faktor izpostavljenosti soncu, vlage v zraku in visokih temperatur doseže 28 stopinj Celzija, v veljavo ...