Jonas Vingegaard je v velikem slogu potrdil zmago na dirki po Italiji

Jacques Anquetil, Felice Gimondi, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Alberto Contador, Vincenzo Nibali, Chris Froome. Sedmerici kolesarjev, ki so osvojili vse tri tritedenske dirke, se pridružuje Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), danski supertalent in nekdanji ribič, ki je z vztrajnostjo in veliko talenta prišel na sam vrh kolesarstva.

Danec je v letih 2022 in 2023 dobil dirko po Franciji, lani je na svoj življenjepis dodal dirko po Španiji, letos pa je v prepričljivem slogu, niti enkrat nismo podvomili v njegovo pripravljenost, dobil še dirko po Italiji. Na zadnji gorski etapi s ciljem na Piancavallu (14,5 km, 7,8 %) je danes z etapno zmago še potrdil ta neverjeten uspeh.

Na prvem prečkanju vzpona nismo videli prav veliko akcije, saj je ekipa Visma-Lease a Bike cel dan narekovala močan ritem. 10,6 kilometra pred ciljem etape je napadel Vingegaard, ki se je takoj znebil vseh tekmecev in se odpeljal v lov na novo prestižno etapno zmago.

Felix Gall je bil najboljši med ostalimi. FOTO: Luca Bettini/AFP

V cilj je prišel s prednostjo 1:15 pred zasledovalno skupino, v kateri so bili Felix Gall (Decathlon CMA CGM), Jai Hindley (Red Bull Bora Hansgrohe), Thymen Arensman in Egan Bernal (oba Netcompany Ineos). V skupnem seštevku je tako Vingegaard slavil s prednostjo slabih petih minut in pol pred Gallom. Na najnižjo stopničko je stopil Hindley, ki je zmagi in drugemu mestu na rožnati pentlji pridodal še tretje.

»Upam, da bo jutri šprinterska etapa, a nikoli ne veš. Uživali bomo dan in proslavili to veliko zmago, čeprav nas čaka dolg let v Rim,« je po etapi povedal Vingegaard.

Jonas Vingegaard, družinski človek in velik šampion. FOTO: Luca Bettini/AFP

Vingegaardov dosežek je nekaj posebnega predvsem zaradi tega, ker tekmuje v eri, ko prevladuje najboljši kolesar po Eddyju Merckxu, Tadej Pogačar. Danec je Slovenca tudi dvakrat premagal na največji dirki na svetu, medtem ko na Vuelti in Giru ni imel resne konkurence – to seveda ni izgovor, Jonas Vingegaard je preprosto dva razreda boljši od vseh preostalih tekmecev z izjemo Pogačarja, če pa bi se denimo pojavil v kakšnem drugem obdobju brez norega Slovenca, pa bi bil sedaj njegov življenjepis že konkretno bogatejši.

V ciklamni majici najboljšega šprinterja bo dirko končal Paul Magnier (Soudal Quick-Step), v seštevku najboljšega po točkah na gorskih ciljih pa se veseli Giulio Ciccone (Lidl-Trek). Afonso Eulalio (Bahrain Victorious) je v velikem slogu ubranil belo majico za najboljšega kolesarja, mlajšega od 25 let.