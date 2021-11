Dirka po Italiji je dobila celovito podobo s skokom v Slovenijo

Prireditelji kolesarske dirke po Italiji so razkrili celotno traso 105. izdaje Gira. Ta se bo prihodnje leto končal v Veroni, kjer bo 29. maja vožnja na čas. Italijanska pentlja se bo začela v petek, 6. maja, na Madžarskem, v 19. etapi pa bo še drugič zapovrstjo karavana prečkala slovensko mejo in se tam zadržala dobrih 30 km.

V tem tednu so organizatorji v ponedeljek predstavili ravninske oz. šprinterske etape, dan kasneje so bile na vrsti razgibane, v sredo pa še gorske etape. Danes je vodstvo Gira razkrilo še zaključek dirke. Vnovič bo zadnji dan na vrsti vožnja na čas, ki bo dolga 17,1 km in bo vsebovala krajši vzpon nad Verono.

Od Blatnega jezera na Sicilijo

Kolesarje prve tri dni preizkušnje čakajo tri etape po Madžarskem, tudi s kronometrom drugi dan v tamkajšnji prestolnici. Karavana se bo po tretji ravninski etapi do Blatnega jezera po prostem dnevu podala na Sicilijo, kjer bo že na vrsti prva gorska etapa od Avole do Etne.

23. maja letos je bil v Brdih pravi praznik kolesarstva. FOTO: Jure Eržen/Delo

Po dveh ravninskih etapah sledita dve razgibani, za konec drugega konca tedna pa se bodo kolesarji v deveti etapi podali na zahtevno gorsko etapo s ciljem na Blockhausu. Po prostem dnevu bo v tretjem delu Gira trasa pisana na kožo ubežnikom, v kategorijo gorskih etap spada le 15. do Cogneja za zaključek tretjega konca tedna.

Med 102. in 135. km po Sloveniji

Zadnji teden prinaša največ priložnosti najboljšim v boju za skupno zmago, med njimi tudi deloma slovenska 19. etapa od Marano Lagunareja do cilja v Castelmonteju oziroma na Stari gori (178 km).

V njej bodo morali kolesarji premagati kar 3230 višinskih metrov. Med 102. in 135. km bo trasa potekala po Sloveniji in se prek Trnovega ob Soči spustila do Kobarida, od koder bo sledil zahteven desetkilometrski vzpon na Kolovrat s povprečnim naklonom skoraj deset odstotkov.

Tudi letos je dirka po Italiji deloma potekala po slovenskih cestah, in sicer 23. maja, ko je bil v Brdih pravi praznik kolesarstva ob toplem sprejemu kolesarjev s kopico navijačev in glasnim vzdušjem, zlasti ob prizorih z vzpona v Gornje Cerovo. Giro je Slovenijo v letu 2021 obiskal prvič po 17 letih.

Egan Bernal je letos ugnal vse tekmece na dirki po Italiji. FOTO: Jennifer Lorenzini/Reuters

Pred 19. etapo v prihajajočem letu bosta 24. in 25. maja na vrsti še zahtevni gorski etapi, po dnevu na slovenskih cestah pa zadnjo soboto sledi še zahteven nastop na Marmolado.

Letos najhitrejši Egan Bernal

V letu 2021 je na Giru rožnato majico osvojil Kolumbijec Egan Bernal, ki je ugnal domačina Damiana Carusa in Britanca Simona Yatesa. Od Slovencev sta nastopila Matej Mohorič in Jan Tratnik v dresu Bahrain Victoriousa. Prvi si bo lanski Giro zapomnil predvsem po grdem padcu v deveti etapi, zaradi česar je moral zapustiti preizkušnjo, Tratnik pa je bil v skupnem seštevku 70., najbolj pa se je izkazal v 14. etapi na sloviti Zoncolan, kjer je končal kot drugi.

Na dirki sta manjkala oba slovenska zvezdnika, Tadej Pogačar in Primož Roglič, ki bosta tudi v letu 2022 moči usmerila predvsem v lov na rumeno majico na dirki po Franciji.