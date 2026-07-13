Giro bi se lahko vrnil v mesto, kjer je Luka Mezgec spisal zgodovino

Čeprav smo bili v minulih letih navajeni, da se je kolesarska dirka po Italiji pogosto zapeljala na slovenske ceste, pa lani temu ni bilo tako. Rožnata pentlja je bila naši državi najbližje v samem zaključku, ko so se kolesarji peljali čez vzpon Piancavallo, že prihodnje leto pa bi lahko dirka vnovič prišla tudi na naša tla.

Kot enega glavnih kandidatov za veliki štart Gira se prihodnje leto namreč omenja Trst, kar bi lahko pomenilo, da bi del trase šel tudi skozi Slovenijo. A mesto ob Jadranskem morju ima zelo močno konkurenco iz držav, za katere si nikdar ne bi mogli niti predstavljati, da se tam lahko začne dirka po Italiji. Avstralski novinar Michael Tomalaris je namreč že med letošnjim Girom poročal, da so se organizatorji dirke že pogovarjali z avstralskimi oblasti glede velikega štarta v deželi tam spodaj.

Četudi je etapa v Italiji, smo slovenski navijači v minulih letih že dokazali, da znajo uprizoriti epsko kuliso. FOTO: Jože Suhadolnik

Zdaj že nekdanji direktor Gira Mauro Vegni je za belgijsko Sporzo dejal, da ne izključuje nobene možnosti, čeprav je priznal, da bi bil projekt z logističnega vidika izjemno zahteven. Po njegovih besedah zanimanje avstralskih oblasti obstaja, končna odločitev pa bo odvisna tudi od stališča Mednarodne kolesarske zveze (UCI) in morebitnih sprememb koledarja svetovne serije.

Avstralski start bi predstavljal velik organizacijski izziv zaradi dolgega prevoza ekip, spremljevalnega osebja in opreme ter večurne časovne razlike. Med kolesarji se že pojavljajo pomisleki, tudi Avstralec Luke Plapp, sicer član Jayco Alule, je idejo na družabnih omrežjih označil za nemogočo.

Prav tako se je kot možnega gostitelja »grande partenze« omenjalo Združene arabske Emirate, oziroma natančneje Abu Dabi. Tudi tam denar nikakor ne bi bil težava, hkrati pa bi to pomenilo najboljšo možnost, da na štart zvabijo najboljšega kolesarja na svetu Tadeja Pogačarja, ki si kruh služi pri domači ekipi UAE Emirates.

Tudi Trst, tako poročajo lokalni mediji, ostaja motiviran pri organizaciji, predsednik Furlanije - Julijske krajine Massimiliano Fedriga pa verjame, da bi morebiten nastop Tadeja Pogačarja regiji prinesel izjemno mednarodno prepoznavnost, čeprav Slovenca v naslednjih letih verjetno ne gre pričakovati na dirki po Italiji.

Giro je Trst nazadnje obiskal leta 2014, ko je sprint zadnje, 21. etape, dobil Kranjčan Luka Mezgec. To je bila njegova največja zmaga v karieri, ki jo je v živo na tržaških ulicah videl tudi takrat 15-letni Tadej Pogačar, ki se je prav zato še bolj navdušil nad kolesarstvom.

Predzadnja etapa Gira naj bi se prihodnje leto sicer začela v Huminu (italijansko Gemoni), saj gre za mesto, ki je bilo v uničujočem potresu leta 1976 med najbolj prizadetimi, oblasti pa si 50-letnice velike tragedije želijo spomniti tudi s štartom ene izmed največjih kolesarskih dirk na svetu.