Evenepoelov napad se je končal s padcem (VIDEO)

Tretja etapa kolesarske dirke po Kataloniji je postregla s prvimi razburljivimi dogodki. Remco Evenepoel je poskušal z napadom, ki pa se je na zadnjem krožišču, tik pred ciljno ravnino končal s padcem, tako da je zmagovalca etape odločil šprint glavnine, v katerem je bil še drugič na dirki najmočnejši Francoz Dorian Godon (Ineos Grenadiers).

Tretja etapa kolesarske dirke po Kataloniji je bila po konfiguraciji prva zahtevnejša. V prvi polovici je vsebovala dva kategorizirana vzpona, v drugi enega, a po tem, ko je glavnina ujela ubežno skupino šestih kolesarjev, se je glavni napad vendarle zgodil na ravnini. Napadel je belgijski as Evenepoel, sledil mu je le prvi favorit dirke Danec Jonas Vingegaard.

Skupaj sta si predvsem po zaslugi kronometrskih zmožnosti olimpijskega in svetovnega prvaka v tej disciplini Evenepoela, ki je večji del narekoval ritem, priborila pol minute prednosti, ki pa ni zadostovala, da bi pred glavnino tudi prišla v cilj. Ekipe Lidl Trek, FA Education in UAE Emirates so ubežnika lovili, v zadnjem krožišču prišli tik za njiju, v njem pa je Belgijec padel in si nabral nekaj prask na roki in nogi.

Vingegaard je po njegovem padcu ostal sam, a prednosti ni zadržal, v ciljni ravnini so ga šprinerji prehiteli, po prvi etapi pa je še drugič zmago slavil Godon. Drugo mesto je zasedel Britanec Ehan Vernon, tretje pa njegov rojak Noah Hobbs.

Gal Glivar je zasedel 30., Jakob Omrzel 38., Matevž Govekar pa je zaostal dve minuti in 24 sekund, zasedel pa je 111. mesto. Z njim je v cilj prišel tudi Evenepoel, ki pa je padel v zadnjih kilometrih, tako da se mu je štel čas zmagovalca.

Groenewegen do tretje zmage v petih dneh Nizozemski kolesar Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets) je prišel še do tretje zmage v petih dneh in 81. v karieri. Po dveh zmagah na dirkah nižje kategorije je tokrat dobil enodnevno dirko svetovne serije Ronde van Brugge. Najboljši je bil v šprintu glavnine, najbližje sta mu bila Belgijec Jasper Philipsen in Nemec Max Kanter. Zelo dobro se je v sprintu odrezal Žak Eržen (Bahrain Victorious), zasedel je 13. mesto, Luka Mezgec je bil 53., zaostal je minuto in 33 sekund.

Godon, ki jo vodil že po dveh etapah, je z zmago še povečal skupno prednost, zdaj ima pred drugouvrščenim, to je Evenepoel, 11 sekund prednosti. Britanec Thomas Pidcock na tretjem mestu zaostaja 16, Vingegaard na četrtem 18, Američan Bryan McNulty, kolesar ekipe UAE Emirates, ki je v etapi zaradi padca ostala brez Avstralca Jaya Vina, pa 19 sekund. Vsi omenjeni so si v etapi priborili bonifikacijske sekunde.

Glivar je v skupnem seštevku na 21., Omrzel na 30. mestu, oba zaostajata 20 sekund, Govekar pa je 120. (+9:13).

Četrtkova četrta etapa bo skoraj zagotovo povzročila spremembe v skupnem seštevku, saj se bo končala z dolgim ciljnim vzponom na Vallter.