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Kolesarstvo

Dirka po Sloveniji bo za pet dni močno spremenila prometni režim

Zaradi kolesarske dirke bodo v sredo danes med 12. uro in 16.05 veljale zapore cest na relaciji Velenje–Rogaška Slatina.
Danes bo zaradi dirke po Sloveniji močno oviran promet. FOTO: Tourofslovenia.si 
Galerija
Danes bo zaradi dirke po Sloveniji močno oviran promet. FOTO: Tourofslovenia.si 
Miroslav Cvjetičanin
17. 6. 2026 | 10:38
17. 6. 2026 | 11:55
4:36
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Med 17. in 21. junijem bo Slovenijo znova zajela kolesarska evforija, vendar bodo morali vozniki avtomobilov zaradi Dirke po Sloveniji morali računati na številne omejitve v prometu. Policija opozarja, da bo največje motnje do nedelje pričakovati v Rogaški Slatini, Ormožu, Celju, Kranjski Gori, na Vršiču in v Novem mestu.

Danes se začenja 32. mednarodna Dirka po Sloveniji, ena največjih športnih prireditev v državi, ki bo do nedelje, 21. junija, na slovenske ceste pripeljala večstočlansko kolesarsko karavano.

V petih tekmovalnih dneh bodo kolesarji prevozili približno 810 kilometrov, kar bo zahtevalo obsežne prometne prilagoditve po vsej državi. Organizatorji in policija zato voznike pozivajo k dodatni previdnosti, strpnosti in pravočasnemu načrtovanju poti.

Večina zapor bo kratkotrajnih

Na večjem delu trase bodo vzpostavljene mobilne zapore prometa, ki bodo trajale zgolj toliko časa, kolikor bo potrebovala kolesarska karavana, da prevozi posamezni odsek.

Promet bo praviloma ustavljen za 15 do 20 minut, vendar bodo na zahtevnejših vzponih in v zaključnih krogih etap zapore trajale dlje. Karavana se namreč na teh odsekih raztegne, zato je treba promet zadržati dlje časa.

Današnje zapore

Zaradi kolesarske dirke bodo v sredo, 17. junija, med 12. uro in 16.05 veljale zapore cest na relaciji Velenje–Škale–Šoštanj–Šmartno ob Paki–Braslovče–Gomilsko–Prebold–Žalec–Celje–Štore–Šentjur–Ponikva–Šmarje pri Jelšah–Kamenik–Mestinje–Rogaška Slatina–Spodnje Negonje–Rogaška Slatina.

Predvidena časovnica zapor

Velenje–Škale–Šoštanj od 12.00 do 12.40

Šoštanj–Florjan–Šmartno ob Paki–Braslovče od 12.35 do 13.10

Braslovče–Gomilsko–Prebold–Žalec od 12.55 do 13.40

Žalec–Celje (Kidričeva ul.) od 13.20 do 13.55

Celje–Štore–Kompole–Šentjur od 13.35 do 14.15

Šentjur–Ponikva–Šmarje pri Jelšah od 13.50 do 14.45

Šmarje pri Jelšah–Kamenik–Mestinje od 14.20 do 15.10

Mestinje–Rogaška Slatina–Spodnje Negonje–Rogaška Slatina od 14.40 do 16.05

Na območjih startov in ciljev tudi večurne popolne zapore

Poleg premičnih zapor bodo na območjih startov in ciljev etap uvedene večurne popolne zapore cest. V času teh zapor bo prepovedano prečkanje trase tako za motorna vozila kot tudi za pešce.

Policija opozarja, da lahko vozniki pričakujejo občasne zastoje, začasne ustavitve prometa in spremenjen prometni režim, zato svetujejo, da pred odhodom preverijo traso dirke in po potrebi izberejo alternativne poti.

Policija poziva k strpnosti in upoštevanju navodil

Organizatorji obiskovalce pozivajo, naj se na prizorišča odpravijo dovolj zgodaj in sproti spremljajo aktualne informacije o poteku posameznih etap.

Posebno pozornost bo treba nameniti navodilom policistov, redarjev in rediteljev, ki bodo skrbeli za varnost kolesarjev, spremljevalnih ekip in številnih gledalcev ob trasi.

Dirka po Sloveniji namreč vsako leto privabi več deset tisoč navijačev, zato bo usklajevanje prometa ključno za nemoten potek ene največjih športnih prireditev v državi.

Čeprav bo petdnevni kolesarski spektakel znova v ospredje postavil lepote Slovenije, bo za številne voznike pomenil tudi prilagoditev vsakodnevnih poti. Pravočasno načrtovanje in dodatna potrpežljivosti bosta zato v prihodnjih dneh še posebej pomembna.

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NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

EnergetikaZdravjeMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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