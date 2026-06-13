Jakob Omrzel bo na Vršiču izzval junaka lanskega Toura

V sredo se bo z etapo med Velenjem in Rogaško Slatino začela 32. kolesarska dirka po Sloveniji, na kateri bosta letos resda nastopili le dve ekipi svetovne serije, a zasedba bo še vedno zelo močna.

Številko ena bo nosil aktualni slovenski državni prvak Jakob Omrzel, ki bo odkrito napadal visok skupni rezultat, v ekipi Bahrain Victorious pa mu bo družbo delal tudi mladi šprinter in dober prijatelj Žak Eržen, ki bi lahko presenetil na etapah, ki se bodo končale z obračunom velike glavnine.

Žak Eržen motiviran na Danskem

Še pred tem se bo sin generalnega menedžerja bahrajnske ekipe Milana Eržena pomeril na drugi izvedbi enodnevne klasike Copenhagen Sprint na Danskem, kjer se bo poskušal v pričakovanem zaključnem šprintu po robu postaviti nekaterim najhitrejših fantom na svetu.

»To bo moja prva dirka po dolgem času, vmes pa sem imel tudi nekaj težav s kolenom, zato se bom nastopil brez prevelikega pritiska. To je dobra dirka, ki mi bo pomagala, da se ponovno pripravim na naslednji del sezone, seveda pa si še vedno želim prizadevati za najboljši možen rezultat.

Kar zadeva formo, še nisem povsem prepričan, kje sem, zato bom videl med dirko. Glede na treninge doma, čutim, da sem v dobri formi, in se veselim ponovnega dirkanja. Imamo tudi močno ekipo s kolesarji, s katerimi sem dirkal v Belgiji, zato se dobro poznamo,« je za klubsko spletno stran dejal 20-letni Dolenjec, ki letos dirka imenitno.

Prvo ime dirke bo brez dvoma Nemec Florian Lipowitz (Red Bull Bora Hansgrohe), ki se bo pri nas pripravljal na branjenje lanskega tretjega mesta na dirki po Franciji. Na zahtevnih etapah mu bo pomagal italijanski talent Giulio Pellizzari, dirkalne kilometre pa bo na domačih cestah nabiral tudi prekaljeni Jan Tratnik. Bora bo v svojih vrstah imela tudi hitrega Laurencea Pithieja, ki je letos v žep pospravil nekaj izvrstnih rezultatov na največjih dirkah.

Florian Lipowitz bo prvo ime prihajajoče dirke po Sloveniji. FOTO: Sarah Meyssonnier/Reuters

Nekaj priložnosti bi poleg Eržena in Pithieja v šprinterskih etapah lahko dobila tudi Srb Dušan Rajović (Solution Tech Nippo Rali) in Giovanni Lonardi (Polti VisitMalta). Kar pritiče boja za skupno zmago, gre omeniti še Sebastiana Berwicka (Caja Rural-Seguros RGA), Kamiela Bonneuja (Solution Tech Nippo Rali) in Alessandra Fancelluja (MBH Bank Ballan).

Razburljiv profil, a pozornost bosta ukradla Pogačar in Roglič

Prvi dve etapi bosta najverjetneje namenjeni šprinterjem, tretji dan bo glavnino razbil vzpon na Celjsko Kočo, vrhunec dirke pred tradicionalnim zaključkom v Novem mestu pa bo zagotovo sobotni vzpon na Vršič ter spust v Kranjsko goro. Slovenska javnost pa bo medtem še bolj zaposlena z dirko po Švici, ki poteka v identičnem terminu kot naša pentlja, le da bosta tam na štartu tako Tadej Pogačar (UAE Emirates) kot tudi Primož Roglič (Red Bull Bora Hansgrohe), ki se je zadnje tri tedne intenzivno pripravljal v Sierra Nevadi.