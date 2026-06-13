  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

Mobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Igre

Tisk

English



Dobro jutro!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Kolesarstvo

Jakob Omrzel bo na Vršiču izzval junaka lanskega Toura

V sredo se bo začela največja slovenska kolesarska dirka. Svoje adute bomo imeli tudi Slovenci, glavo ime pa bo lanski junak Toura.
Jakob Omrzel bo kapetan deloma domače ekipe. FOTO: Lapresse/Gian Mattia Dalberto
Galerija
Jakob Omrzel bo kapetan deloma domače ekipe. FOTO: Lapresse/Gian Mattia Dalberto
Jernej Suhadolnik
13. 6. 2026 | 05:00
3:15
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

V sredo se bo z etapo med Velenjem in Rogaško Slatino začela 32. kolesarska dirka po Sloveniji, na kateri bosta letos resda nastopili le dve ekipi svetovne serije, a zasedba bo še vedno zelo močna.

image_alt
Roglič skrivnosten, Španci mu napovedujejo konec kariere

Številko ena bo nosil aktualni slovenski državni prvak Jakob Omrzel, ki bo odkrito napadal visok skupni rezultat, v ekipi Bahrain Victorious pa mu bo družbo delal tudi mladi šprinter in dober prijatelj Žak Eržen, ki bi lahko presenetil na etapah, ki se bodo končale z obračunom velike glavnine.

Žak Eržen motiviran na Danskem

Še pred tem se bo sin generalnega menedžerja bahrajnske ekipe Milana Eržena pomeril na drugi izvedbi enodnevne klasike Copenhagen Sprint na Danskem, kjer se bo poskušal v pričakovanem zaključnem šprintu po robu postaviti nekaterim najhitrejših fantom na svetu. 

»To bo moja prva dirka po dolgem času, vmes pa sem imel tudi nekaj težav s kolenom, zato se bom nastopil brez prevelikega pritiska. To je dobra dirka, ki mi bo pomagala, da se ponovno pripravim na naslednji del sezone, seveda pa si še vedno želim prizadevati za najboljši možen rezultat.

Kar zadeva formo, še nisem povsem prepričan, kje sem, zato bom videl med dirko. Glede na treninge doma, čutim, da sem v dobri formi, in se veselim ponovnega dirkanja. Imamo tudi močno ekipo s kolesarji, s katerimi sem dirkal v Belgiji, zato se dobro poznamo,« je za klubsko spletno stran dejal 20-letni Dolenjec, ki letos dirka imenitno. 

Prvo ime dirke bo brez dvoma Nemec Florian Lipowitz (Red Bull Bora Hansgrohe), ki se bo pri nas pripravljal na branjenje lanskega tretjega mesta na dirki po Franciji. Na zahtevnih etapah mu bo pomagal italijanski talent Giulio Pellizzari, dirkalne kilometre pa bo na domačih cestah nabiral tudi prekaljeni Jan Tratnik. Bora bo v svojih vrstah imela tudi hitrega Laurencea Pithieja, ki je letos v žep pospravil nekaj izvrstnih rezultatov na največjih dirkah.

Florian Lipowitz bo prvo ime prihajajoče dirke po Sloveniji. FOTO: Sarah Meyssonnier/Reuters
Florian Lipowitz bo prvo ime prihajajoče dirke po Sloveniji. FOTO: Sarah Meyssonnier/Reuters

Nekaj priložnosti bi poleg Eržena in Pithieja v šprinterskih etapah lahko dobila tudi Srb Dušan Rajović (Solution Tech Nippo Rali) in Giovanni Lonardi (Polti VisitMalta). Kar pritiče boja za skupno zmago, gre omeniti še Sebastiana Berwicka (Caja Rural-Seguros RGA), Kamiela Bonneuja (Solution Tech Nippo Rali) in Alessandra Fancelluja (MBH Bank Ballan). 

Razburljiv profil, a pozornost bosta ukradla Pogačar in Roglič

Prvi dve etapi bosta najverjetneje namenjeni šprinterjem, tretji dan bo glavnino razbil vzpon na Celjsko Kočo, vrhunec dirke pred tradicionalnim zaključkom v Novem mestu pa bo zagotovo sobotni vzpon na Vršič ter spust v Kranjsko goro. Slovenska javnost pa bo medtem še bolj zaposlena z dirko po Švici, ki poteka v identičnem terminu kot naša pentlja, le da bosta tam na štartu tako Tadej Pogačar (UAE Emirates) kot tudi Primož Roglič (Red Bull Bora Hansgrohe), ki se je zadnje tri tedne intenzivno pripravljal v Sierra Nevadi.

Sorodni članki

Šport  |  Kolesarstvo
Švica

Tudi Pogačar v nogometni opravi, Roglič na poti domov

Slovenska kolesarska zvezdnika bosta prihodnji teden nastopila na dirki po Švici, kjer si gre obetati dobre rezultate.
Matic Rupnik 11. 6. 2026 | 11:20
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
45. Maratona Franja BTC City

Ko sije sonce, dežujejo prijave na maraton Franja

Na jubilejnem 45. kolesarskem prazniku pričakujejo več kot 6000 kolesark in kolesarjev iz 35 držav.
Miha Hočevar 11. 6. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Biatlon

Mladi športniki se lahko veliko naučijo od Jakova Faka

Na Pokljuki je v pogovoru za Delo novi trener naše biatlonske reprezentance Armin Auchentaller razgrnil prve vtise po prihodu v Slovenijo.
Siniša Uroševič 9. 6. 2026 | 16:54
Preberite več
Premium
Novice  |  Znanoteh
Uspehi

Izjemen dosežek slovenskega podjetja Cosylab pri zdravljenju raka

V sodelovanju s kliniko Mayo, najboljšo bolnišnico na svetu, so razvili prvi lastni klinični produkt PlanOne, ki že ima odobritev FDA.
Pija Kapitanovič 12. 6. 2026 | 10:00
Preberite več
Video
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Mobilne tehnologije

Viceguverner Pahor: Doma imejte gotovino vsaj za mesec dni

Kaj se bo za Slovence spremenilo zaradi digitalnega evra, zakaj gotovina ostaja pomembna in kako centralni bankirji gledajo na kripto.
Pija Kapitanovič 11. 6. 2026 | 18:05
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Državne proslave

Jelko Kacin se vrača

Vlada je s sklepom preoblikovala Koordinacijski odbor za državne proslave, za predsednika pa imenovala Jelka Kacina.
12. 6. 2026 | 15:15
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Moč politike

Sloveniji grozi še en Šutarjev zakon

Če bo zakonodajalec v Skok združil KPK, tožilstvo in policijo, bomo padli pod evropske standarde, pravi Tina Divjak, namestnica predsednice KPK.
Uroš Esih 12. 6. 2026 | 05:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
DONOSNO

Vprašanje, ki spreminja slovenski turizem

Lastniki električnih vozil že izbirajo drugače. V turizmu in gostinstvu polnilnica postaja podobna storitev, kot sta bila nekoč Wi-Fi ali klimatska naprava.
Promo Delo 8. 6. 2026 | 09:15
Preberite več
Promo
Magazin  |  Svet so ljudje
Vredno branja

Želimo samo preživeti ali tudi kakovostno živeti?

Ko človek izve, da ima resno bolezen, najprej pomisli samo eno: da bi preživel.
Promo Delo 8. 6. 2026 | 11:40
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Mare Santo – zaklad Jadranskega morja

Na približno 20 metrih globine v slovenskem morju že več let nastaja ena najbolj nenavadnih slovenskih zgodb.
Promo Delo 9. 6. 2026 | 11:30
Preberite več
Promo
Kultura  |  Oder
Vredno branja

Dogajanje v Kopru letos še bolj pestro

V času, ko svet zaznamujejo napetosti, družbena polarizacija in vse večja osamljenost posameznika, Gledališče Koper v sezono vstopa z jasnim sporočilom:
Promo Delo 10. 6. 2026 | 09:22
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Energetika
Vredno branja

Energetske odločitve, ki bodo zaznamovale prihodnja desetletja

Evropa se sooča z enim največjih razvojnih izzivov zadnjih desetletij. Vprašanje energije vpliva na razvoj gospodarstva, industrije in tehnoloških panog.
13. 6. 2026 | 07:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Energetika
Izzivi v energetiki

Težave v omrežju vse bolj realna možnost

Postopki umeščanja trajajo dvajset let, primanjkuje na milijarde evrov, potreben velik investicijski cikel.
Nejc Gole 13. 6. 2026 | 05:00
Preberite več
Video
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Mobilne tehnologije

Feri Lainšček: Otroci so prvič manj inteligentni od staršev

Sogovornik vidi umetno inteligenco kot močno orodje za analizo, a poudarja, da pri resnični ustvarjalnosti še zdaleč ne dosega človeka.
12. 6. 2026 | 18:00
Preberite več
Video
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Mobilne tehnologije

Viceguverner Pahor: Doma imejte gotovino vsaj za mesec dni

Kaj se bo za Slovence spremenilo zaradi digitalnega evra, zakaj gotovina ostaja pomembna in kako centralni bankirji gledajo na kripto.
Pija Kapitanovič 11. 6. 2026 | 18:05
Preberite več

Več iz teme

kolesarstvodirka po SlovenijiJakob OmrzelŽak Eržen

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Delov poslovni center  |  Energetika
Vredno branja

Energetske odločitve, ki bodo zaznamovale prihodnja desetletja

Evropa se sooča z enim največjih razvojnih izzivov zadnjih desetletij. Vprašanje energije vpliva na razvoj gospodarstva, industrije in tehnoloških panog.
13. 6. 2026 | 07:00
Preberite več
Magazin  |  Vikend
Kviz

Kviz: Čez planke po znanje

»Letos je poudarek na gorskih območjih različnih držav sveta,« pravi Mojca Mavec pred novo sezono oddaje Čez planke. Še pred ogledom novih oddaj pa se lahko pozabavate s kvizom, ki ga je za nas pripravila Mojca.
13. 6. 2026 | 07:00
Preberite več
Mnenja  |  Gostujoče pero
Gostujoče pero

Stanovanja, stanovanjska politika, nepremičnine, kapital, infrastruktura

Bistvni premik v najemnem sektorju bi dosegli z institucionalnimi najemodajalci. Zametek tega so družbe, ki imajo v lasti le približno dva odstotka stanovanj.
13. 6. 2026 | 06:00
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Kaj se obeta ta vikend

Evropejci bodo potipali tekmece, preden bodo trčili skupaj; kdo se bo opekel?

Šest evropskih reprezentanc ta konec tedna čakajo izzivi proti na papirju lažjim ekipam z drugih celin. Najtežje delo za Nizozemce. Poglejte, kaj nas čaka.
Peter Zalokar 13. 6. 2026 | 06:00
Preberite več
Mnenja  |  Pisma bralcev
Pisma bralcev

Kapitalizem se je izpel: oligarhi, kaos in boj za golo preživetje

Solidarnost in lokalna odpornost (samooskrba) sta prava pot do preživetja! A to ni v duhu stalne rasti! In največja groza je, če je ni?!
13. 6. 2026 | 06:00
Preberite več
Mnenja  |  Gostujoče pero
Gostujoče pero

Stanovanja, stanovanjska politika, nepremičnine, kapital, infrastruktura

Bistvni premik v najemnem sektorju bi dosegli z institucionalnimi najemodajalci. Zametek tega so družbe, ki imajo v lasti le približno dva odstotka stanovanj.
13. 6. 2026 | 06:00
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Kaj se obeta ta vikend

Evropejci bodo potipali tekmece, preden bodo trčili skupaj; kdo se bo opekel?

Šest evropskih reprezentanc ta konec tedna čakajo izzivi proti na papirju lažjim ekipam z drugih celin. Najtežje delo za Nizozemce. Poglejte, kaj nas čaka.
Peter Zalokar 13. 6. 2026 | 06:00
Preberite več
Mnenja  |  Pisma bralcev
Pisma bralcev

Kapitalizem se je izpel: oligarhi, kaos in boj za golo preživetje

Solidarnost in lokalna odpornost (samooskrba) sta prava pot do preživetja! A to ni v duhu stalne rasti! In največja groza je, če je ni?!
13. 6. 2026 | 06:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Delov poslovni center  |  Digitalna suverenost
Vredno branja

Slovenija na razpotju: to postaja eno ključnih vprašanj tega desetletja

Podatki, oblačne storitve, robno računalništvo in kibernetska varnost tvorijo infrastrukturo, od katere je vse bolj odvisno sodobno gospodarstvo.
Promo Delo 11. 6. 2026 | 11:41
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Skolioza hrbtenice: vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

Kaj če vaše bolečine v križu, vratu in ramenih kažejo na stanje, ki se pogosto razvija neopazno, a lahko vodi do resnih težav, če ni ustrezno obravnavano?
Promo Delo 20. 5. 2025 | 08:59
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Magnezija telo ne more proizvesti: privoščite mu redni vnos

Magnezij je za človeško telo ključni mineral, nujno potreben za normalno delovanje vseh procesov.
10. 6. 2026 | 09:35
Preberite več
Promo
Razno
SPREMEMBA

Ljudje so opazili razliko, še preden je sama dojela, kaj se dogaja

Gospa Hilda je ena od zadovoljnih pacientk dr. Trampuša, ki je po dolgoletni agoniji zaradi parodontoze dobila nasmeh, ki je povrnil veselje v vsakdanu.
Promo Delo 10. 6. 2026 | 07:49
Preberite več
VideoWall
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Hallux valgus: ko ukrivljen palec postane več kot le estetska težava

Mnogi ljudje menijo, da je ukrivljen nožni palec predvsem estetska težava, vendar je resnica precej drugačna.
Promo Delo 8. 6. 2026 | 10:05
Preberite več
Promo
Šport  |  Kolesarstvo
Vredno branja

45. Maraton Franja BTC City, od 12. do 14. 6. 2026

Maraton Franja BTC City je mednarodni športno-rekreativni dogodek z najdaljšo tradicijo v Sloveniji.
Promo Delo 5. 6. 2026 | 08:36
Preberite več
VideoWall
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

»Ni hujšega občutka, kot ko ostaneš pred vrati lastne hiše« (video)

Ko podjetje ostane brez dostopa do ključnih sistemov, posledice niso omejene le na informacijsko tehnologijo. Ustavijo se procesi, prekine komunikacija s strankami, zamujajo dobave in nastajajo stroški, ki jih ni mogoče oceniti vnaprej.
9. 6. 2026 | 10:00
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Poletna uspešnica, ki je osvojila ljubitelje domače zelenjave

Ko kuhamo preprosto, je kakovost sestavin na prvem mestu. Zakaj slovenski paradižnik in kumare LUŠT ostajata prva izbira za hitre in sočne obroke?
10. 6. 2026 | 13:50
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Poklicni smerokaz
Izberi poklic, ne stereotip

Edino dekle v razredu, danes svetovna prvakinja (video)

Poklic naj določajo interesi, ne stereotipi. To s svojo zanimivo poklicno potjo dokazuje mlada gozdarka Maša Kurent.
Promo Delo 10. 6. 2026 | 09:10
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
PODJETNIŠTVO

Prelomnica, ki se lahko primerja s Fordovim tekočim trakom

V podkastu Supermoč je Jernej Pirc, direktor BNI Adria, spregovoril o tem, zakaj podjetniki danes za uspeh ne potrebujejo le dobrih idej.
9. 6. 2026 | 08:30
Preberite več
Promo
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Kaj danes pomeni, da si »out«? Presenetilo vas bo

Časi, ko smo se ob 20. uri z vso družino zbrali pred televizorjem, da ne bi zamudili začetka filma, so žal za nami.
Promo Delo 8. 6. 2026 | 12:49
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Zdravje
Vredno branja

Težave z uhajanjem urina pri vadbi in pomen ustrezne intimne nege

Z vadbeno oziroma stresno inkontinenco se srečuje veliko žensk – ne glede na starost ali telesno pripravljenost.
Promo Delo 10. 6. 2026 | 09:15
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Zakaj zdravniki opozarjajo na eno najnevarnejših »nevidnih bolezni«

Življenje je pot, zdravje je cilj! Izberi pravo pot. In to še danes.
Promo Delo 29. 4. 2026 | 09:12
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Veste, koliko bi bilo dovolj?

Se tudi v vse hitrejšem tempu življenja zanašate na dobro organizacijo in načrtovanje?
Promo Delo 10. 6. 2026 | 10:00
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Sovoznik

Zgodba, ki navdihuje mnoge Slovence

Znana ljubljanska gostilničarka, avtorica kuharskih knjig in ustanoviteljica Bazilike v podkastu Sovoznik o bistrojih, kuhanju, družinski mizi in še več.
Gregor Knafelc 8. 6. 2026 | 07:48
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

Mobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo