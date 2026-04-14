Dirka po Sloveniji se po 13 letih vrača na kultni vzpon

Dirka po Sloveniji in Vršič sta bila nekoč skorajda neločljiva pojma, v prvih dveh desetletjih naše edine etapne dirke je večina zmagovalcev svojo pot na vrh tlakovala na tem očaku. A organizatorji z direktorjem Bogdanom Finkom na čelu so kolesarska obzorja na Slovenskem nato širili na drugih prav tako zahtevnih in lepih klancih. Vrnitev je preprečevala tudi načeta cesta iz kranjskogorske smeri. Po njeni prenovi ni več ovir, Vršič se po 13 letih vrača na »slovenski tour«.

Nazadnje je bil vzpon na Vršič del dirke po Sloveniji leta 2013, ko je gostil cilj kraljevske tretje etape čez Sorico in Livške Ravne. Zadnji kralj Vršiča je bil hrvaški kolesar novomeške Adrie Mobil Radoslav Rogina, ki si je v kraljevski etapi zagotovil tudi zmago v skupnem seštevku 20. dirke po Sloveniji.

Pričakovati je, da bo tudi tokrat odločilen, na sporedu bo v četrti etapi od Kranja do Kranjske Gore, ki bo karavano peljala tudi čez italijansko mejo in nazaj. Peloton bo prekolesaril Trbiž v spomin na podvig Primoža Rogliča v 20. etapi Gira 2023 na Višarjah, nato pa bo zavil proti Sloveniji čez Predel. Kolesarji bodo tako vzpon na Vršič prekolesarili iz daljše, bovške smeri in se spustili v Kranjsko Goro.

Veseli tudi to, da bo med kandidati za zeleno majico na 32. dirki po Sloveniji tudi mladi domači kolesar Jakob Omrzel (Bahrain Victorious), ki si je za enega od osrednjih ciljev svoje prve sezone zadal boj za zmago na dirki po Sloveniji. Ta se bo 17. junija začela z etapo Velenje–Rogaška Slatina (141,6 km), nadaljevala pa s preizkušnjami Radlje ob Dravi–Ormož (176,8 km), Maribor–Celje (137 km), Kranj–Kranjska Gora (183,1 km) in Litija–Novo mesto (162,1 km).

Vse skupaj bodo kolesarji v petih dneh premagali 800,6 kilometra in 10.999 višinskih metrov.