Roglič in Omrzel sta si edina upala, a ni jima uspelo

Za nami je nova, nadvse zahtevna etapa na dirki po Španiji, slikoviti vzpon na Peñas Blancas ni ponudil večjih razlik med favoriti. Na vzponu, kjer se je dirka po Španiji doslej končala trikrat, smo tokrat videli zmago ubežnikov, najboljši je bil izkušeni Irec Eddie Dunbar (Pinarello Q36,5). Glavni favoriti so končali skupaj, zaključek pa sta animirala tako Primož Roglič (Red Bull Bora Hansgrohe) kot Jakob Omrzel (Bahrain Victorious). Ekipa Red Bull Bore Hansgrohe je bila danes fantastična. Neverjetno, kako so tekom celotne dirke na vzponih bolj slabo podpirali Rogliča, danes pa jih je bilo slabih 19 kilometrov do cilja, ko se je začel zaključni vzpon, ob Slovencu še kar pet. Vseeno pa niso bili dovolj močni, da bi naredili kakršno koli selekcijo. Po nekaj zatišja je Roglič tekmece ...