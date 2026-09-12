Rogliču ni uspelo, a je vseeno zmagovalec; Jakob Omrzel veliko odkritje (VIDEO)

Bitka za visok skupni rezultat na dirki po Španiji je, četudi nas jutri čaka še ena naporna etapa, zaključena. Skupne zmage se veseli domačin Enric Mas (Movistar), ki je po dolgih letih razočaranj in drugih mest končno stopil na vrh. Da, imel je nekaj sreče z odstopom Tadeja Pogačarja, manjkalo je še nekaj najboljših kolesarjev na svetu, a prav nihče mu ne more odvzeti zmage na Vuelti, na domači tritedenski dirki. Dvajseta etapa je bila nadvse razburljiva, saj je na polno šlo že od prvega izmed štirih izjemno zahtevnih vzponov. Primož Roglič je dirko končal na skupnem drugem mestu, niti na eni etapi pa naposled ni bil kos Masu. A še vedno: konec julija je na treningu grdo padel, osmega avgusta še ni bilo jasno, ali bo sploh prišel na Vuelto, že nastop na dirki po Španiji pa je bil ...