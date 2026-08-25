Pogačar je dokazal, da je patron, veliki šef v glavnini

Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar na tretji etapi dirke po Španiji ni imel priložnosti vknjižiti svoje prve zmage v rdeči majici vodilnega. Načrt mu je prekrižala huda nevihta, ki je glavnino ujela na zaključnem vzponu, etapa pa je bila naposled odpovedana.

Ko je najprej začela padati toča, so se številni kolesarji, ki so že izgubili stik z glavnino, ustavili in se skrili pod strehe, da jih padavine ne bi poškodovale. »Toča je bila izjemno boleča. Zaradi nje imamo celo odrgnine. Ko smo se ustavili, sem ob cesti videl kombi, ki je na gorskem cilju meril točke – skočil sem vanj, kmalu pa so se mi pridružili še Wout van Aert in nekateri drugi kolesarji. Ko je malo pojenjalo, smo se odpeljali naprej do hotela s preostalimi kolesarji, tam pa so nam ponudili čaj in brisače,« je na družabnem omrežju X zapisal nemški kolesar ekipe Tudor Hannes Wilksch.

Glavnina, v kateri je cel dan ritem narekovala ekipa UAE Emirates, je dirkala najdlje. Ko so zadeve res postale alarmantne in ko večina kolesarjev ni videla pred seboj, je na čelo prišel prvi kolesar sveta ter nosilec rdeče majice.

Tadej Pogačar je z gestikulacijo na prvem mestu v glavnini nakazal, da se dirka ustavlja. Prav vsi kolesarji so mu sledili do bližnjega hotela, kjer so se skrili pred neurjem. Takoj smo se spomnili na slovite »le patrone«, kolesarje, ki so imeli v glavnini avtoriteto in ki so v preteklosti odločali, kdaj se dirka in kdaj ne. Mednje so denimo sodili Bernard Hinault, Eddy Merckx, Miguel Indurain in v šprintih Mario Cipollini.

Tudi Tadej Pogačar je tako pravi patron, šef glavnine – nenazadnje se on pogosto tudi odloči, ali bodo do priložnosti za zmago prišli ubežniki ali glavnina. Najboljši kolesar na svetu in morda vseh časov je tako resda prvi obraz športa, a močno ga spoštujejo tudi preostali kolesarji.

Ko so kolesarji zapeljali do hotela, so nadvse hitro želeli stopiti na toplo, nekateri pa so ostali tudi zunaj pod streho. Naposled se je vsem uspelo prebiti v hotel, kjer so jih pogostili s toplimi napitki in jim ponudili brisače, na prihod klubskih avtobusov pa so čakali kar na stopnišču.

Na srečo so se, kljub novi blamaži organizatorjev, ki športnikom niso zagotovili varnosti, ti pa so se morali angažirati sami, kolesarji večinoma odzvali s humorjem. Splet so preplavile fotografije iz hotela, kjer so bili nagneteni kolesarji, številni so bili povsem premraženi.

Številni imajo modrice

Nekatere je toča tudi poškodovala. Roko, polno modric, je na družabnih omrežjih objavil Britanec James Shaw (EF Education EasyPost), zanimiva pa je tudi statistika – kar pet izmed zadnjih petnajstih etap dirke po Španiji je bilo skrajšanih ali nevtraliziranih. Lani so bili razlog za to propalestinski protesti, letos pa jo je zagodla narava.

Vseeno je bilo v tretji etapi lepo v akciji videti sedmerico Slovencev, poleg Pogačarja sta bila v zaključku povsem spredaj tudi Primož Roglič (Red Bull Bora Hansgrohe), ki je izgledal zelo dobro, in Jakob Omrzel (Bahrain Victorious). Danes bodo imeli novo priložnost za dokazovanje, saj jih čaka izredno zahtevna etapa v Andori.