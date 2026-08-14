Primož Roglič ne more več na vrh, vprašanje, kako dober je še lahko

Slovenski kolesarski zvezdnik Primož Roglič se te dni v Tignesu zavzeto pripravlja na nastop na dirki po Španiji, kjer bo lovil še peto skupno zmago. A še pred začetkom dirke, ta bo 22. avgusta v Monaku, Slovenec bije bitko s časom, saj ga je konec julija na treningu zbil avtomobil. Izkušeni član Red Bull Bore Hansgrohe tako še ne opravlja zahtevnejših treningov, italijanski mediji pa so poročali, da so možnosti za njegov nastop na Vuelti polovične. Nekdanji profesionalni kolesar ter zmagovalec dirke po Franciji 2018 Geraint Thomas pravi, da 36-letnik iz Strahovelj pri Kisovcu ni več zmožen poseči na sam svetovni vrh. »Je že mimo svojega vrhunca. Vprašanje je, kako dober sploh še lahko bo,« je Thomas dejal v podkastu Watts Occurring, ki ga ustvarja skupaj z nekdanjim moštvenim kolegom ...