Roglič varno na šprinterski etapi: Če bi bil Tadej še tukaj, bi bil mesto nižje

Slovenski kolesarski zvezdnik Primož Roglič je varno preživel tudi šestnajsto, sicer šprintersko etapo dirke po Španiji. Tik pred koncem dirke po Španiji v skupnem seštevku na odličnem tretjem mestu. Glede na vse, kar se mu je letos zgodilo, je to odličen rezultat, a vidimo lahko, da mu zelo malo manjka do tega, da bi se lahko boril za zmago. Tako meni tudi sam – za vodilnim, Špancem Enricom Masom (Movistar) zaostaja 2:10, med njima pa je še Avstrijec Felix Gall. Šestnajsto etapo je sicer dobil Matthew Brennan (Visma Lease a Bike), Matevž Govekar (Bahrain Victorious) in Gal Glivar (Alpecin Premier Tech) pa nista bila v dobrem položaju za šprint. Rogličeva Red Bull Bora Hansgrohe je danes poskušala celo razbiti glavnino na vetru, a Movistar se je dobro odzval. Naposled veter ni bil ...