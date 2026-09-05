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Kolesarstvo

Velika sprememba na Vuelti, Roglič in druščina bodo vozili po spremenjeni trasi

Etapa bo dolga le nekaj preko sto kilometrov, zato gre pričakovati hitro in eksplozivno dirkanje. Priložnost bi lahko dobili tudi šprinterji.
Primož Roglič je na včerajšnji etapi izgubil še nekaj dodatnega časa. FOTO: Red Bull Bora Hansgrohe
Galerija
Primož Roglič je na včerajšnji etapi izgubil še nekaj dodatnega časa. FOTO: Red Bull Bora Hansgrohe
M. Ru.
5. 9. 2026 | 20:38
2:12
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Organizatorji dirke po Španiji so bili zaradi napovedane ekstremne vročine prisiljeni močno poseči v traso nedeljske 15. etape. Kolesarje namesto prvotno predvidenih 189,7 kilometra od Palme del Río do Córdobe čaka le 110,2 kilometra dirkanja.

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Čas je, da tudi zasavski orel razpre krila

Odločitev so organizatorji sprejeli po aktivaciji protokola za ekstremne vremenske razmere, s katerim želijo predvsem zaščititi zdravje kolesarjev. O spremembi so se predhodno posvetovali s predstavniki ekip in kolesarjev ter vodstvom dirke in sodniškim zborom.

Etapa bo tako kar 79,5 kilometra krajša od načrtovane. Spremenjena bo tudi ura štarta: zaprta vožnja se bo začela ob 14.50, deset minut pozneje pa se bo začelo dirkanje. Glavnina bo prvotno traso zapustila po 52 kilometrih. Namesto nadaljevanja proti Villaviciosi de Córdoba se bodo kolesarji po cesti CO-3402 usmerili proti Santa Maríi de Trassierra in si tako precej skrajšali čas, ki bi ga sicer preživeli na cestah v največji vročini.

»Odločitev smo sprejeli po aktivaciji protokola za ekstremne temperature in sestanku predstavnikov sodniškega zbora, ekip, kolesarjev in vodstva Vuelte,« so sporočili organizatorji.

Pričakovati gre drugačen način dirkanja, tudi ekipi Visma Lease a Bike bo nova trasa bolj ustrezala. Lažje bodo nadzorovali ritem, četudi so izgubili Francoza Christopha Laporta. Vsi kolesarji bodo v zaključku precej sveži, zato bo etapa bolj eksplozivna, preživeti pa bi utegnili tudi težki šprinterji. 

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Šport

NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

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