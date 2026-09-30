Velika sprememba za slovensko kolesarstvo, k nam prihaja nova klasika

V slovenskem kolesarstvu se s prihodnjo sezono obeta velika sprememba. V novem načrtu profesionalnih dirk za leto 2027, ki jih je davi predstavila Mednarodna kolesarska zveza (UCI), se je namreč pojavila nova enodnevna dirka v Sloveniji. Premium Alpine Race naj bi bila enodnevna dirka kategorije 1.1, ki bo že prihodnje leto zaživela pri nas. Predvidevamo, da bo šlo za zahtevno dirko na Gorenjskem, ker pa bo profesionalne kategorije, bodo na njej lahko nastopile številne ekipe svetovne serije. A s tem pride tudi nekoliko slabša novica: dirka po Sloveniji bo skrajšana na štiri dni, kar pri dirkah na tej ravni ni ravno stalna praksa. Večinoma podobne dirke trajajo po pet dni, tako pa smo ostali brez ene razburljive etape na naših tleh. V letih, ko ekipe srdito lovijo točke UCI, je to ...