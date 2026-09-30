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Kolesarstvo

Velika sprememba za slovensko kolesarstvo, k nam prihaja nova klasika

Mednarodna kolesarska zveza je predstavila okviren koledar dirk za leto 2027. V Sloveniji se obetajo velike spremembe, tako z etapno kot z enodnevnimi dirkami.
Če mu letos ne bo uspelo, bo Tadej Pogačar tudi prihodnje leto imel priložnost, da nastopi na domači enodnevni dirki. Če bo na startu on, pa bo ta doživela najboljšo možno promocijo. FOTO: Sprint Cycling/KZS
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Če mu letos ne bo uspelo, bo Tadej Pogačar tudi prihodnje leto imel priložnost, da nastopi na domači enodnevni dirki. Če bo na startu on, pa bo ta doživela najboljšo možno promocijo. FOTO: Sprint Cycling/KZS
Matic Rupnik
30. 9. 2026 | 07:24
30. 9. 2026 | 08:49
3:28
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V slovenskem kolesarstvu se s prihodnjo sezono obeta velika sprememba. V novem načrtu profesionalnih dirk za leto 2027, ki jih je davi predstavila Mednarodna kolesarska zveza (UCI), se je namreč pojavila nova enodnevna dirka v Sloveniji.  Premium Alpine Race naj bi bila enodnevna dirka kategorije 1.1, ki bo že prihodnje leto zaživela pri nas. Predvidevamo, da bo šlo za zahtevno dirko na Gorenjskem, ker pa bo profesionalne kategorije, bodo na njej lahko nastopile številne ekipe svetovne serije.  A s tem pride tudi nekoliko slabša novica: dirka po Sloveniji bo skrajšana na štiri dni, kar pri dirkah na tej ravni ni ravno stalna praksa. Večinoma podobne dirke trajajo po pet dni, tako pa smo ostali brez ene razburljive etape na naših tleh. V letih, ko ekipe srdito lovijo točke UCI, je to ...

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Šport

NogometKolesarstvoOdbojkaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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