Dirkati s Pogačarjem je najlepše, morda ga čaka Tratnikova vloga

Svetovno prvenstvo v Ruandi je pred vrati, v Kigaliju je vse pripravljeno za začetek spektakla, ki se bo končal 28. septembra s cestno dirko moških. To bo tudi za slovensko odpravo vrhunec, deveterica na cesti bo Tadeju Pogačarju poskušala pomagati do druge mavrične majice.

Med njimi bo tudi Domen Novak, zvesti pomočnik Pogačarja, ki je letos ostal brez nastopa na dirki po Franciji, pred Ruando pa ni v optimalni formi. »Nisem tako dobro pripravljen kot lani, a bom zagotovo na SP naredil svoj delež. Zame je dirkati s Tadejem nekaj posebnega, prinaša pritisk, a je to nekaj najlepšega na svetu, ko se boriš za zmago. Na SP bom dal vse od sebe zanj in to je vse, kar šteje,« pravi 30-letni Novak v pogovoru za Cyclingnews.

Slovenija pošilja na štart dirke v Kigaliju deveterico, ki bo imela zahtevno nalogo: vsi bodo dirkali proti njim. »Dirka je kar zahtevna, Tadeju tako ali tako ustreza skoraj vsak teren, če je v pravi formi. Je kot klasika, višinski metri se naberejo v nogah. Prepričan sem, da bo Tadej v optimalni formi, vedno potrebuje nekaj tekmovalnih dni, da se njegov motor ogreje, potem pa gre lahko na polno,« je Novak prepričan, da sta dirki v Quebecu in Montrealu potrdili, da bo svetovnega prvaka težko kdorkoli sklatil s trona.

Pogačar lovi drugo zaporedno mavrično majico. FOTO: Denis Balibouse/Reuters

Kakšna vloga pa se mu obeta v Ruandi? »Ne vem še točno, nismo še natančno govorili o taktiki. Bržkone bom prevzel narekovanje ritma po 150 kilometrih in poskušal narediti večjo selekcijo na dirki. Letos bo težko, ker z nami ne bo Tratnika, ki naredi ogromno, imamo kar močno ekipo, a ne dirkamo pogosto skupaj, zato bo še večja prednost, da sva s Tadejem navajena drug drugega,« zaključuje Novak.

V Kigaliju bo Pogačar poskusil osvojiti tudi mavrično majico v vožnji na čas, Primož Roglič se je nastopu v kronometru odpovedal.