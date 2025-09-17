  • Delo d.o.o.
    Kolesarstvo

    Dirkati s Pogačarjem je najlepše, morda ga čaka Tratnikova vloga

    Pred svetovnim prvenstvom v Ruandi je Domen Novak razkril, kako se pripravlja na posebno dirko v Afriki, kjer bo Tadej Pogačar branil mavrično majico.
    Tadej Pogačar letos ne more računati na Jana Tratnika, zato bo imel Domen Novak še bolj pomembno vlogo. Foto Vid Ponikvar/Sportida
    Tadej Pogačar letos ne more računati na Jana Tratnika, zato bo imel Domen Novak še bolj pomembno vlogo. Foto Vid Ponikvar/Sportida
    Nejc Grilc
    17. 9. 2025 | 08:55
    17. 9. 2025 | 08:57
    2:32
    Svetovno prvenstvo v Ruandi je pred vrati, v Kigaliju je vse pripravljeno za začetek spektakla, ki se bo končal 28. septembra s cestno dirko moških. To bo tudi za slovensko odpravo vrhunec, deveterica na cesti bo Tadeju Pogačarju poskušala pomagati do druge mavrične majice.

    V Ruandi brez skrivalnic, Pogačar in Roglič v boj za vrh

    Med njimi bo tudi Domen Novak, zvesti pomočnik Pogačarja, ki je letos ostal brez nastopa na dirki po Franciji, pred Ruando pa ni v optimalni formi. »Nisem tako dobro pripravljen kot lani, a bom zagotovo na SP naredil svoj delež. Zame je dirkati s Tadejem nekaj posebnega, prinaša pritisk, a je to nekaj najlepšega na svetu, ko se boriš za zmago. Na SP bom dal vse od sebe zanj in to je vse, kar šteje,« pravi 30-letni Novak v pogovoru za Cyclingnews.

    Slovenija pošilja na štart dirke v Kigaliju deveterico, ki bo imela zahtevno nalogo: vsi bodo dirkali proti njim. »Dirka je kar zahtevna, Tadeju tako ali tako ustreza skoraj vsak teren, če je v pravi formi. Je kot klasika, višinski metri se naberejo v nogah. Prepričan sem, da bo Tadej v optimalni formi, vedno potrebuje nekaj tekmovalnih dni, da se njegov motor ogreje, potem pa gre lahko na polno,« je Novak prepričan, da sta dirki v Quebecu in Montrealu potrdili, da bo svetovnega prvaka težko kdorkoli sklatil s trona.

    Pogačar lovi drugo zaporedno mavrično majico. FOTO: Denis Balibouse/Reuters
    Pogačar lovi drugo zaporedno mavrično majico. FOTO: Denis Balibouse/Reuters

    Kakšna vloga pa se mu obeta v Ruandi? »Ne vem še točno, nismo še natančno govorili o taktiki. Bržkone bom prevzel narekovanje ritma po 150 kilometrih in poskušal narediti večjo selekcijo na dirki. Letos bo težko, ker z nami ne bo Tratnika, ki naredi ogromno, imamo kar močno ekipo, a ne dirkamo pogosto skupaj, zato bo še večja prednost, da sva s Tadejem navajena drug drugega,« zaključuje Novak.

    V Kigaliju bo Pogačar poskusil osvojiti tudi mavrično majico v vožnji na čas, Primož Roglič se je nastopu v kronometru odpovedal.

    kolesarstvoTadej PogačarDomen NovakPrimož Rogličsvetovno prvenstvoKigali 2025mavrična majica

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

