Ali bo Tadej Pogačar danes sploh sposoben nadaljevati dirko po Švici

Tadej Pogačar je po padcu njegove zaročenke Urške Žigart na ženski dirki po Švici preživljal težke trenutke, ki so močno zaznamovali njegovo dirkanje na 2. etapi moške različice dirke po Švici, ki poteka sočasno z žensko, po skoraj enaki trasi. Svetovni prvak je kljub vsemu obdržal rumeno majico in opravil protokolarne obveznosti, a je po etapi odhitel v bolnišnico, kjer so oskrbeli poškodovano Urško.

Po drugi etapi Dirke po Švici je Pogačar še stal na zmagovalnem odru in prejel tri vodilne majice, nato pa ni dajal izjav medijem. Kot poročajo iz njegove ekipe, se je takoj po zaključku obveznosti odpravil v bližnjo bolnišnico, kjer so ga čakala poročila o stanju njegove zaročenke.

Padec pri več kot 50 km/h

Generalni direktor ekipe UAE Team Emirates-XRG Mauro Gianetti je pojasnil, da je dogodek močno vplival na Pogačarjevo razpoloženje, čeprav je ta na dirki ostal profesionalen.

»Na žalost je tik pred startom prejel slabo novico. Šel sem k Urški pred startom in ga lahko pomiril, da na srečo ni nič resnejšega, čeprav je šlo za grd padec pri visoki hitrosti, več kot 50 km/h. Lahko ga pomirimo, a razumljivo je, da mu ni bilo lahko. Ni bil v pravem razpoloženju za dirkanje,« je dejal Gianetti.

Tadej in Urška na dirki Pariz-Roubaix. FOTO: Anne-christine Poujoulat Afp

Žigartova je padla tik pred oznako zadnjega kilometra v 105,6 kilometra dolgi etapi ženske dirke po Švici. Ker se je nesreča zgodila znotraj zadnjih treh kilometrov, je bila kljub padcu uvrščena v uradne rezultate. Urška je očitno spregledala višino ležečega policaja. S preveliko hitrostjo je priletela čezenj, privzdignilo ji je zadnje kolo in rešitve ni bilo več. Kasneje je njena ekipa AG Insurance-Soudal sporočila, da je v padcu utrpela zlom čeljusti.

Kljub vsemu ostal v boju za skupni seštevek

Pogačar je novico razumljivo sprejel zelo težko, a je po zmagi v prvi etapi z 72-kilometrskim samostojnim napadom še vedno branil vodstvo v skupnem seštevku.

»Ko se je dirka začela, sem se vrnil v bolnišnico, nato pa sem poklical športne direktorje, ki so ga uspeli pomiriti,« je pojasnil Gianetti.

V sami etapi je Pogačar ciljno črto prečkal tik za ubežno skupino, etapo je dobil Romain Gregoire (Groupama-FDJ United), in hkrati povečal svojo skupno prednost.

»Je profesionalec, to se je videlo tudi na koncu, še vedno je poskušal narediti vse, kar je lahko. Ubežniki so bili preveč oddaljeni, da bi jih lahko ujel, a je poskušal do konca. Tudi v najtežjih trenutkih ostaja izjemno profesionalen. Ni besed, s katerimi bi se mu lahko dovolj zahvalili,« je dodal Gianetti. »Običajno zna odmisliti vse okoli sebe, a ne, ko gre za partnerko. Družina je nekaj drugega. Pred startom je bil vidno pretresen, ni bil kot običajno.«

Tudi osebne preizkušnje iz preteklosti

Leta 2022 je Pogačar že enkrat dal prednost družini pred športom, ko je pred dirko Liege-Bastogne-Liege umrla mati Urške Žigart. Takrat je odstopil od nastopa, da bi bil ob strani družini.

Novih informacij o Urškinem stanju še nimamo. Nimamo niti informacij iz Pogačarjeve ekipe, vendar ta tišina okoli dogodka ne daje slutiti nič dobrega. Sprašujemo se, ali se bo Tadej danes sploh pojavil na startu 3. etape Dirke po Švici.

S spremljanjem v živo začnemo ob 14. uri