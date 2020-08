FOTO:Dobra novica: Jakobsen si že dopisuje

Pariz

Peturna operacija lobanje

Fabio Jakobsen se utegne vrniti na dirke. FOTO: Yorick Jansens/AFP

- Pet dni po grozovitem padcu nizozemskega kolesarjana dirki po Poljski je zdravnik ekipe Deceuninck-Quick Step izrazil optimizem glede popolnega okrevanja kolesarja in njegove vrnitve v kolesarstvo.Pri tem jesporočil, da Jakobsen ni utrpel poškodb vitalnih organov.»Glede na grozovitost nesreče je v zelo dobrem stanju. Vitalni organi niso bili poškodovani, zdaj pa upajmo na najboljše. Je pri zavesti. Ne more še govoriti, se pa sporazumeva prek telefonskih sporočil,« je Vanmol dejal za belgijsko Sporzo, poroča francoska L'Equipe.Triindvajsetletni Jakobsen, ki je prestal peturno operacijo obraza in lobanje, zdravi pa se tudi zaradi zloma več kosti, bi se tako v prihodnosti lahko vrnil v kolesarsko karavano. »To predvidevamo, a si ne upam trditi, kdaj,« je bil previden Vanmol.Jakobsen se sicer še vedno zdravi na Poljskem, konec tedna pa ga bodo mogoče že prepeljali domov na Nizozemsko. Padec je tik pred ciljem povzročil Jakobsenov rojak, ki je dejanje obžaloval. Bil je izključen iz dirke, kakšna bo morebitna nadaljnja kazen, še ni znano.