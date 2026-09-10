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Kolesarstvo

Slovenec z najslabšim najboljšim izidom na Vuelti je navdušil pred kronometrom

Domen Novak, traktor in vlečni konj karavane, je pred kronometrom navdušil s posebnim načinom ogrevanja. Na SP ga ne bo, bo pa tekmoval na domačem EP.
Najpogosteje lahko Domna Novaka vidimo na čelu glavnine. FOTO: Maarten Straetemans/AFP
Galerija
Najpogosteje lahko Domna Novaka vidimo na čelu glavnine. FOTO: Maarten Straetemans/AFP
Matic Rupnik
10. 9. 2026 | 14:35
10. 9. 2026 | 14:37
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Vožnja na čas v 18. etapi dirke po Španiji, kjer bo Primož Roglič poskusil nadoknaditi zaostanek za tekmecem Enricom Masom (Movistar), se je nekaj minut nazaj že začela. Med prvimi se je s štartne rampe podal Dolenjec Domen Novak, pomočnik v ekipi UAE Emirates, ki je pred štartom kronometra navdušil javnost. 

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Znano je, kdo bo namesto Pogačarja dobil priložnost na svetovnem prvenstvu

Ker nima zares visokih pričakovanj, se mu ni treba zares boriti za viden rezultat, bolje, da hrani moči pred peklenskima gorskima etapama v petek in soboto. Pred štartom pa se je ogreval na zelo zanimiv način – že oblečen v dres, s čelado in s kolesarskimi čevlji je naredil nekaj sklec, potem pa se je podal na štart. 

Novak je sicer zvest pomočnik, ki redko dirka na lasten rezultat, njegovo delo pa je pogosto nevidno. Zato je na letošnji Vuelti za zdaj kolesar z najslabšim najboljšim izidom. Najboljši je bil v 13. etapi, ko je končal na 100. mestu, nikdar pa torej ni končal med prvo stoterico. 

Rezultati ne razkrijejo vsega

A to niti približno ne pomeni, da gre za slabega kolesarja. Domen Novak je eden izmed najbolj cenjenih vlečnih konj v profesionalni karavani. Njegovo delo poteka v prvi fazi dirke, ko narekuje ritem na čelu dirke ali pomaga svojim kapetanom, zato na televizijski kameri tega ne vidimo. Zdaj, ko je Vuelto zapustil Tadej Pogačar, pa je bil včeraj na šprinterski etapi celo zadnji pomočnik Ivu Oliveiri, ki je v zaključku poskusil z napadom. 

Zanimivo, da Novaka ne bo na svetovnem prvenstvu. Tam bo Slovenija nastopala z osmerico, Dolenjec pa bo v tistem terminu nastopal na dirki po Hrvaški. Ne bo pa manjkal na domačem evropskem prvenstvu, v reprezentanci, ki jo vodi Uroš Murn, bo zamenjal Tilna Finkšta. 

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

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