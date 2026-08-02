Domen Prevc si ni privoščil Tadeja Pogačarja

Tadej Pogačar zmaguje na največjih dirkah na svetu, na domačem klancu pa 1. mesta raje prepušča drugim. Lanski krstni Pogi Challenge je dobil Britanec Andrew Feather, na letošnji drugi izvedbi pa ga je nasledil Nemec Frederik Niessen, ki je od vznožja Krvavca do Plaže potreboval 45:49. Gostitelj je končal na 8. mestu, a zanj so bile tokrat pomembnejše druge številke, evri, ki jih je zbral za svoje sokrajane in za dobrodelno Fundacijo Tadeja Pogačarja.

Zanj je bil tokrat bolj kot vzpon na Krvavec, na katerem je nekoč pogosto treniral in na njem leta 2009 dosegel tudi prvo kolesarsko zmago, poseben spust. Do Klanca pri Komendi je poletel s helikopterjem, skupaj z Domnom Prevcem.