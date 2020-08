FOTO:Drama v Lombardiji, Evenepoel čez ograjo

Ljubljana

Dancu drugi spomenik

- Kolesarski svet si je komaj opomogel po grozovitem padcuv uvodni etapi dirke po Poljski, po katerem je zdravnike skrbelo za njegovo življenje, že je gledalcem spet zastal dih. Na dirki po Lombardiji, na kateri je zmago slavil Danec(Astana), je belgijski čudežni dečekzadel ob kamnito ograjo mostu in zletel na brežino nekaj metrov globoko …Evenepoel pri 20 letih ob 21-letnemin 23-letnemvelja za enega najbolj nadarjenih mladih kolesarjev na svetu, za seboj pa ima izjemno leto 2020. Štartal je na štirih etapnih dirkah in zmagal na vseh, nazadnje prav na Poljskem, kjer se je hudo poškodoval Jakobsen, njegov moštveni kolega pri ekipi Deceuninck Quick Step. Zmago v kraljevski 4. etapi je Evenepoel posvetil prav njemu, le dober teden kasneje pa ga je doletela podobna usoda.Zanj sicer ni bil prenevaren šprint, temveč spust s Sermana, ki velja za enega najhitrejših in tehnično najbolj zahtevnih v profesionalni karavani. Na teh cestah je leta 2017 prišlo do več hujših padcev. Mladi Belgijec je tokrat na njem storil napako, narobe je ocenil linijo v levem zavoju in se ni mogel izogniti trčenja v ograjo.Na srečo so bili v nekaj sekundah ob njem reševalci, ki so imobilizirali njegov vrat in ga zavestnega odpeljali v bolnišnico. Na srečo kaže, da njegovo življenje ni ogroženo. »Remco je utrpel hudo poškodbo desne noge, vendar je bil vseskozi priseben in je odgovarjal na vprašanja dr., ki mu je prvi priskočil na pomoč,« so sporočili iz ekipe Deceuninck Quick Step. Iz bolnišnice v Comu sicer sporočajo, da jo je, kot kaže, po čudežu odnesel brez zlomov.Za še več drame se je prirediteljem zgodila tudi nedopustna napaka. Na traso jim je ušel voznik avtomobila, ki je zaprl pot Nemcu. Kolesar ekipe Bora Hansgrohe je trčil v zadnji del avta in jo, kot kaže, odnesel brez hujših posledic.Evenepoel je bil, ko je padel, v vodilni skupini skupaj z Jakobom Fuglsangom,(oba Astana),(vsi Trek Segafredo) in(Jumbo Visma). Boj za zmago se je nadaljeval brez mladega Belgijca, največ moči pa je imel Fuglsang, za katerega je bila to druga zmaga na katerem od petih kolesarskih spomenikov. Lani je bil najboljši na Liege–Bastogne–Liege. Sicer pa je dvakrat, lani in leta 2019 zmagal na kriteriju Dauphine, na katerem se letos za zmago poteguje Primož Roglič (lani je bil na dirki po Lombardiji 7.).Letos sta od slovenskih kolesarjev na avgustovski izvedbi dirke odpadajočega listja (vedno je na sporedu sredi oktobra) nastopila(oba Bahrain McLaren), ki pa ju ni med uvrščenimi.